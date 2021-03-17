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Leonel Ximenes

MP notificará prefeitos para que bloqueiem acesso às praias no ES

Procuradores estão preparando uma Notificação Recomendatória para que as cidades litorâneas adotem a restrição durante a quarentena

Publicado em 17 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

17 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 05/04/2020 - Ruas e praias da Grande ficam movimentadas mesmo com a orientação de quarentena. Foto: Vitor Jubini
Praia movimentada, em abril do ano passado, mesmo com a orientação de quarentena Crédito: Vitor Jubini
O governo do Estado não determinou explicitamente o fechamento do acesso às praias durante os 14 dias de quarentena, que começa nesta quinta-feira (18). Mas nem todo mundo ficou satisfeito com essa suposta omissão.
A coluna apurou que um grupo de procuradores do Ministério Público Estadual está preparando uma Notificação Recomendatória aos prefeitos das cidades litorâneas, para que bloqueiem as praias durante o período de vigência das medidas mais restritivas de combate à pandemia de Covid-19.
Um promotor, ouvido pela coluna, diz que “está percebendo” que muitos prefeitos podem preferir ficar alheios à proibição de frequência às praias, medida que o MPES considera essencial para o sucesso das ações de restrição, anunciadas nesta terça-feira (16).

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Uma das prefeituras, no litoral Sul do Estado, já foi até avisada pelo Ministério Público para se preparar e adotar práticas de contenção de acesso à orla do município. 
Na live em que anunciou a quarentena, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que vai conversar com prefeitos, nesta quarta-feira (17), para decidir em conjunto quais medidas restritivas serão adotadas em relação às praias.
Não será, entretanto, uma tarefa fácil para o governador, porque há resistências à medida. Um prefeito da Grande Vitória, em conversa breve com a coluna, mostrou certo ceticismo em obter êxito na tarefa de conter o fluxo de pessoas às praias, principalmente nos fins de semana. "A grande questão é: como fiscalizar?", pergunta-se o gestor.  

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Casagrande, neste primeiro momento, diz esperar que a população, espontaneamente, abra mão de frequentar as praias de amanhã (18) até o dia 31 de março, período estabelecido para a quarentena.
“Pedimos para que as pessoas não pratiquem esportes coletivos, não fiquem nas praias. Tem uma série de medidas que podemos tomar para desencorajar as pessoas, mas a principal medida é a consciência”, afirmou o governador.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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