MP notificará prefeitos para que bloqueiem acesso às praias no ES

Praia movimentada, em abril do ano passado, mesmo com a orientação de quarentena Crédito: Vitor Jubini

O governo do Estado não determinou explicitamente o fechamento do acesso às praias durante os 14 dias de quarentena , que começa nesta quinta-feira (18). Mas nem todo mundo ficou satisfeito com essa suposta omissão.

A coluna apurou que um grupo de procuradores do Ministério Público Estadual está preparando uma Notificação Recomendatória aos prefeitos das cidades litorâneas, para que bloqueiem as praias durante o período de vigência das medidas mais restritivas de combate à pandemia de Covid-19

Um promotor, ouvido pela coluna, diz que “está percebendo” que muitos prefeitos podem preferir ficar alheios à proibição de frequência às praias, medida que o MPES considera essencial para o sucesso das ações de restrição, anunciadas nesta terça-feira (16).

Uma das prefeituras, no litoral Sul do Estado, já foi até avisada pelo Ministério Público para se preparar e adotar práticas de contenção de acesso à orla do município.

Não será, entretanto, uma tarefa fácil para o governador, porque há resistências à medida. Um prefeito da Grande Vitória, em conversa breve com a coluna, mostrou certo ceticismo em obter êxito na tarefa de conter o fluxo de pessoas às praias, principalmente nos fins de semana. "A grande questão é: como fiscalizar?", pergunta-se o gestor.

Casagrande, neste primeiro momento, diz esperar que a população, espontaneamente, abra mão de frequentar as praias de amanhã (18) até o dia 31 de março, período estabelecido para a quarentena.