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Pandemia

Coronavírus no ES: mortes crescem 11,4% na primeira quinzena de março

Foram 35 óbitos a mais na comparação com o mesmo período de fevereiro; casos também apresentaram aumento neste início de mês

Publicado em 15 de Março de 2021 às 18:26

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

15 mar 2021 às 18:26
Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Espírito Santo caminha para atingir 7 mil mortes na pandemia Crédito: Ricardo Medeiros
Depois de apresentar uma queda significativa no mês passado, o número de mortes causadas pelo novo coronavírus voltou a crescer no Espírito Santo. Na primeira quinzena de março, foram divulgados 341 óbitos — 35 a mais que no mesmo período de fevereiro e o equivalente a um aumento de 11,4%.
Coronavírus no ES - mortes crescem 11,4 por cento na primeira quinzena de março
Na comparação entre as quinzenas, esta quantidade de vidas perdidas é a quinta maior de toda a pandemia, ficando atrás apenas dos meses do primeiro pico (junho e julho), de dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Na média deste mês, 22 pessoas morreram por dia devido à Covid-19 no Estado.
Os dados utilizados pela reportagem de A Gazeta são retirados das atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Ou seja, não necessariamente equivalem às mortes que ocorreram na primeira quinzena de cada mês, mas aquelas divulgadas durante esses períodos.
Semelhante ao comportamento dos óbitos, o número de casos confirmados do coronavírus também voltou a crescer no Espírito Santo: passaram de aproximadamente 17 mil na primeira quinzena de fevereiro, para mais de 20 mil no mesmo período de março. Um aumento de 18% e o primeiro registrado neste ano.
Recentemente, vários indicadores relativos à pandemia da Covid-19 voltaram a apresentar pioras. Na semana passada, por exemplo, o Estado bateu recorde de pessoas internadas nos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) e teve 150 novas internações apenas na última sexta-feira (12).
Desde então, o governador Renato Casagrande divulgou um novo mapa de risco válido até o próximo dia 28, anunciou medidas socioeconômicas mais restritivas e comentou sobre o cenário atual. Nesta segunda-feira (15), ele também comunicou que a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) chegou a 90%.
"Estamos vivendo o pior momento da pandemia. Preciso que cada um cumpra com sua responsabilidade para evitar uma situação de calamidade"
Renato Casagrande, em 12/03/2021 - Governador do Espírito Santo
Subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin revelou que a expectativa é que a pandemia siga se agravando no Estado até o final de abril. "Com a mesma lógica da primeira onda, esperamos estabilização em maio e recuperação nos meses seguintes", disse, em entrevista concedida para A Gazeta, na quinta-feira (11).
Para tentar evitar um colapso do sistema de saúde, a Secretaria Estadual de Saúde também decidiu antecipar a entrega dos 158 leitos de UTIanunciada no início de março. Prevista para acontecer até o final de abril, a abertura das vagas deve ocorrer ainda no início do próximo mês, de acordo com o secretário Nésio Fernandes.

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