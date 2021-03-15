Coronavírus no ES: mortes crescem 11,4% na primeira quinzena de março

Espírito Santo caminha para atingir 7 mil mortes na pandemia Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - mortes crescem 11,4 por cento na primeira quinzena de março

Na comparação entre as quinzenas, esta quantidade de vidas perdidas é a quinta maior de toda a pandemia, ficando atrás apenas dos meses do primeiro pico (junho e julho), de dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Na média deste mês, 22 pessoas morreram por dia devido à Covid-19 no Estado.

A Gazeta são retirados das atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde ( Os dados utilizados pela reportagem desão retirados das atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ). Ou seja, não necessariamente equivalem às mortes que ocorreram na primeira quinzena de cada mês, mas aquelas divulgadas durante esses períodos.

Semelhante ao comportamento dos óbitos, o número de casos confirmados do coronavírus também voltou a crescer no Espírito Santo: passaram de aproximadamente 17 mil na primeira quinzena de fevereiro, para mais de 20 mil no mesmo período de março. Um aumento de 18% e o primeiro registrado neste ano.

"Estamos vivendo o pior momento da pandemia. Preciso que cada um cumpra com sua responsabilidade para evitar uma situação de calamidade" Renato Casagrande, em 12/03/2021 - Governador do Espírito Santo