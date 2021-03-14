Expansão de leitos de UTI no ES será antecipada, diz secretário

Por conta do avanço da Covid-19 sobre o ES, ampliação da rede de UTIs será antecipada Crédito: Reprodução/TV

Diante do avanço do coronavírus sobre o Espírito Santo e o aumento de indicadores como índice de ocupação de leitos de UTI, o governo do Estado decidiu antecipar as expansões das vagas de tratamento intensivo. A decisão foi comunicada pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa realizada neste domingo (14).

As expansões de leitos de UTI estavam previstas para os meses de março e abril , período em que há também um aumento de ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Isso, somado à alta nos novos casos de infecção por coronavírus, causaria uma pressão assistencial no sistema de saúde do Espírito Santo. Desta forma, como informado por Nésio, a decisão foi de antecipar as expansões de leitos de terapia intensiva.

"Nós já tomamos a decisão de antecipar diversas expansões de leitos ainda para o mês de março e as expansões previstas para o final de abril, para o início do próximo mês", resumiu o secretário.

Ainda durante a coletiva de imprensa, Nésio explicou que o Espírito Santo vive um momento de terceira fase de expansão da Covid-19. O secretário ressaltou ainda que o Estado enfrenta um aumento de internações em decorrência do coronavírus que, somado às doenças sazonais como a gripe comum, criam uma pressão no sistema de saúde capixaba.

"A rede privada e pública do Espírito Santo vem enfrentando um aumento de internações abruptas de adultos. Nós estamos enfrentando essa terceira expansão da pandemia no Estado com a quádrupla carga de doenças, que já são conhecidas, competindo com a Covid-19. É necessária a adoção de medidas mais duras e rígidas, e essa semana será de importantes decisões para o Estado do Espírito Santo", acrescentou.

OCUPAÇÃO DE UTIS NO LIMITE

A alta ocupação nas UTIs acende um sinal de alerta no Estado. Na última sexta-feira (12), durante entrevista coletiva, o secretário Nésio Fernandes afirmou que o critério para que o Espírito Santo tomasse medidas mais duras de restrição seria a ocupação de 90% de leitos, o que já está bem próximo.

"Decidimos manter o critério de 90% de ocupação dos leitos hospitalares como gatilho que determinará medidas mais extremas no Espírito Santo. Ter 10% de 900 leitos de UTIs livres no Estado é a garantia que não irá decretar medidas extremas numa situação de colapso”, disse, na ocasião.

150 INTERNAÇÕES POR COVID-19 EM UM DIA

O Espírito Santo registrou 150 internações por Covid-19 na última sexta-feira (12) . Destas, 48 foram em leitos de UTI, 97 em enfermarias e cinco em leitos semi-intensivos. A informação foi publicada pelo secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em suas redes sociais na madrugada deste domingo (14).