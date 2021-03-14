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Pandemia

Ocupação de leitos de UTI chega perto de limite definido pelo governo do ES

Taxa está em 87.98% na terapia intensiva. Secretário de Saúde definiu o limite de 90% como gatilho para medidas mais extremas no Estado

Publicado em 14 de Março de 2021 às 17:14

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

14 mar 2021 às 17:14
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Espírito Santo chegou a marca de 87,98% de ocupação dos leitos de UTI para o tratamento da Covid-19. O número corresponde a 637 pessoas internadas nos 724 leitos de terapia intensiva exclusivos para o novo coronavírus. É um novo recorde do número de pessoas internadas em leitos de UTI. Os dados são do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A alta ocupação nas UTIs acende um sinal de alerta no Estado. Na última sexta-feira (12), durante entrevista coletiva, o secretário Nésio Fernandes afirmou que o critério para que o Espírito Santo tomasse medidas mais duras de restrição seria a ocupação de 90% de leitos, o que já está bem próximo.
"Decidimos manter o critério de 90% de ocupação dos leitos hospitalares como gatilho que determinará medidas mais extremas no Espírito Santo. Ter 10% de 900 leitos de UTIs livres no Estado é a garantia que não irá decretar medidas extremas numa situação de colapso”, disse, na ocasião.
Os números foram atualizados no início da tarde deste domingo (14). De acordo com o Painel Covid-19, dos 724 leitos de UTI disponíveis, 87,98% estão ocupados, o que corresponde a 637 pessoas internadas. O número supera o recorde registrado na última sexta-feira (12), quando 612 pessoas estavam alocadas nestes leitos.
A alta ocupação também é vista nos leitos de enfermaria. Dos 689 disponíveis para tratamento exclusivo da Covid-19, 77,07% estão ocupados, o que corresponde a 531 pessoas internadas. Totalizando os dois tipos de leitos, são mais de 1.140 pessoas internadas em leitos de UTI e enfermaria para tratamento da Covid-19 em leitos do SUS do Espírito Santo.

ABERTURA DE MAIS LEITOS NESTA SEGUNDA (15)

Para tentar evitar o colapso no sistema de saúde capixaba, o governador Renato Casagrande anunciou a entrega de mais 158 leitos de UTI até o final de abril – dos quais dez já foram entregues e outros 60 devem ser abertos até esta segunda-feira (15), como parte da nova fase de expansão de leitos do Estado.
Inclusive, nesta segunda-feira (15), já foi anunciada a ampliação da oferta de leitos no hospital Dório Silva, na Serra. O informativo consta na agenda do governador que será realizada logo pela manhã, às 8h.

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