Ocupação de leitos de UTI chega perto de limite definido pelo governo do ES

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A alta ocupação nas UTIs acende um sinal de alerta no Estado. Na última sexta-feira (12), durante entrevista coletiva, o secretário Nésio Fernandes afirmou que o critério para que o Espírito Santo tomasse medidas mais duras de restrição seria a ocupação de 90% de leitos, o que já está bem próximo.

"Decidimos manter o critério de 90% de ocupação dos leitos hospitalares como gatilho que determinará medidas mais extremas no Espírito Santo. Ter 10% de 900 leitos de UTIs livres no Estado é a garantia que não irá decretar medidas extremas numa situação de colapso”, disse, na ocasião.

Os números foram atualizados no início da tarde deste domingo (14). De acordo com o Painel Covid-19, dos 724 leitos de UTI disponíveis, 87,98% estão ocupados, o que corresponde a 637 pessoas internadas. O número supera o recorde registrado na última sexta-feira (12), quando 612 pessoas estavam alocadas nestes leitos.

A alta ocupação também é vista nos leitos de enfermaria. Dos 689 disponíveis para tratamento exclusivo da Covid-19, 77,07% estão ocupados, o que corresponde a 531 pessoas internadas. Totalizando os dois tipos de leitos, são mais de 1.140 pessoas internadas em leitos de UTI e enfermaria para tratamento da Covid-19 em leitos do SUS do Espírito Santo.

ABERTURA DE MAIS LEITOS NESTA SEGUNDA (15)

Para tentar evitar o colapso no sistema de saúde capixaba, o governador Renato Casagrande anunciou a entrega de mais 158 leitos de UTI até o final de abril – dos quais dez já foram entregues e outros 60 devem ser abertos até esta segunda-feira (15), como parte da nova fase de expansão de leitos do Estado.