Covid-19: ES bate recorde de internados em leitos de UTI e enfermaria

O Espírito Santo
bateu mais um recorde relativo à pandemia do coronavírus
. Nesta sexta-feira (12), 1.127 pessoas estão internadas na rede pública estadual, incluindo as enfermarias e as Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Até então, o maior número tinha sido registrado em 3 de julho, quando 1.104 pacientes eram assistidos.
Os dados são do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa
). Nele constam as quantidades de internações diárias desde meados de abril de 2020 – e, em todo esse período, somente nesses dois dias o Estado ultrapassou o patamar de 1.100 internados por Covid-19.
Além da quantidade de internações nunca vista antes, o Espírito Santo também bateu recorde no número de pacientes em leitos de UTIs nesta sexta-feira (12) – pelo segundo dia consecutivo
. São 612 pessoas internadas em estado grave ou gravíssimo, cinco a mais que nessa quinta-feira (11).
Nessa quinta-feira (11), em entrevista exclusiva para A Gazeta, o subsecretário Luiz Carlos Reblin revelou que a pasta trabalha com o comportamento da primeira onda. "Com o aumento agora, deve haver estabilização em maio e a redução nos meses seguintes. O que nós ainda não sabemos é magnitude dessa curva", disse.
Ainda assim, o secretário Nésio Fernandes destaca que a ampliação não serve como garantia de que o sistema de saúde capixaba não sofrerá com a maior pressão da Covid-19. "Temos condições de absorver toda a demanda que está sendo apresentada. Isso não quer dizer que não tenhamos problemas futuros", ressalta.
"Nós alertamos para a condição de que possa faltar leitos caso não ocorra um alto grau de disciplina social, caso a gente não consiga romper a cadeia de transmissão de forma qualificada", alerta. Para contribuir com este fim, o Governo do Estado vai anunciar medidas mais restritivas
na noite desta sexta-feira (12).