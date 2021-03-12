Covid-19: ES bate recorde de internados em leitos de UTI e enfermaria

Apesar de servir de alerta, a maior taxa de ocupação nos leitos de UTI registrada atualmente não equivale à mesma demanda verificada na primeira onda. "Naquele momento, os pacientes permaneciam por oito ou nove dias. Hoje, pacientes com as mesmas características estão demandando, em média, 12 dias de internação nas UTIs. O aumento do tempo faz com que a mesma quantidade de leitos seja utilizada por menos pacientes ao longo do mês, por isso a ocupação tem um aumento no Espírito Santo", explicou Nésio Fernandes. No entanto, é importante esclarecer que essa permanência obriga o Estado a redimensionar a rede, como afirmou o próprio secretário.

