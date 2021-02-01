Leito de UTI no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra: na rede pública, serão mais 45 vagas; outras 60 estarão em unidades filantrópicas e privadas Crédito: Reprodução/TV

Para enfrentar esse cenário, uma das medidas será a expansão de leitos de UTI, com a oferta de mais 105 vagas ao longo deste mês.

Your browser does not support the audio element. ES anuncia expansão de leitos e prevê aumento de casos em março e abril

Em coletiva na tarde desta segunda-feira (1), o secretário Nésio Fernandes fez um balanço e disse que, se mantida a tendência de redução, o Estado pode consolidar em fevereiro um momento de recuperação. Dos dados positivos que levaram a essa avaliação, um é o número de internações que, nos últimos quatro dias, tem se apresentado abaixo de 500 pacientes por dia nas UTIs.

"No entanto, prevemos dois cenários possíveis nos próximos dois meses. O 'cenário A' seria influenciado por um comportamento esperado, pela sazonalidade das doenças respiratórias no Espírito Santo. Entre as semanas epidemiológicas 8 e 10 (última de fevereiro e primeira quinzena de março), é esperado o início da aceleração de casos de SRAG", pontuou.

Como não há nenhum indicativo de mudança climática significativa que possa levar à redução de casos de síndrome respiratória ou a não ocorrência da sazonalidade, e também não há previsão de ampla vacinação contra a Covid-19 e a da gripe só deve começar no final de abril, o sistema de saúde fica mais pressionado.

"É esperado que o Espírito Santo viva a sazonalidade, desenhando nos meses de março e abril o aumento de casos respiratórios, inclusive os de Covid-19. Risco maior ainda, em especial no G4 (Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica), que não viveram comportamento grave na tríade (casos, internações e óbitos) na segunda expansão. Nesse cenário A, caso ocorra a sazonalidade das doenças respiratórias, que é um padrão de comportamento epidemiológico que se repete todos os anos, o pior cenário seria a curva desenhada tanto no G4 quanto no interior, o que poderia provocar pressão assistencial robusta sobre a rede de serviços de saúde", descreveu o secretário.

Embora menos provável, Nésio Fernandes também considera a possibilidade de um "cenário B", caso haja vacinação em massa da população entre os meses de fevereiro e março, garantindo imunidade para grande parte da população, de modo a influenciar na curva de casos de doenças respiratórias. Para tanto, reforçou o secretário, é necessária uma mudança na condução política nacional de enfrentamento à pandemia.

Nesse contexto, Nésio Fernandes reafirmou a necessidade de a população manter a conduta social adequada, com uso de máscaras, não aglomeração e higienização frequente das mãos.

MEDIDAS

Com a possibilidade de mais uma expansão de casos e, consequentemente, de internações hospitalares, a Sesa planeja a ampliação de leitos de UTI para pacientes do SUS. Ainda em fevereiro, estão previstas 45 novas vagas de terapia intensiva em hospitais próprios, e outras 60 distribuídas em unidades filantrópicas e particulares, alcançando mais de 770 leitos para infectados pelo coronavírus.

ATENÇÃO BÁSICA

Também está em andando a seleção de um novo grupo, com 387 enfermeiros, médicos e dentistas para atuar nas Equipes de Saúde da Família (ESFs) de municípios, a partir de um programa conduzido pela Sesa, no qual 621 profissionais já passaram por quatro ciclos de formação. Os selecionados agora vão compor as equipes a partir da última semana de fevereiro.

"Haverá uma robusta expansão da atenção básica, melhorando tanto o diagnóstico quanto o monitoramento de casos. Serão mais de mil profissionais atuando no enfrentamento à pandemia", destacou Nèsio Fernandes.

Para o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, o modelo de contratação adotado para as ESFs evita a alta rotatividade de profissionais, ampliando a capacidade dos municípios de garantir a assistência básica.

Outra iniciativa que deverá favorecer os municípios no controle da pandemia em seus territórios é uma nova apresentação dos dados de letalidade por bairros. O indicador, que está disponível a partir desta segunda no Painel Covid - plataforma do governo do Estado com informações sobre a doença no Espírito Santo - demonstra, por exemplo, se a cidade está realizando o monitoramento e a testagem da sua população de maneira adequada.