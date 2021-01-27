Dados mostram que variante do coronavírus eleva mortalidade, diz OMS

A epidemiologista responsável pela resposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) à pandemia de Covid-19, Maria Van Kerkhove, afirmou nesta quarta-feira (27), que a nova variante do coronavírus identificada no Reino Unido parece aumentar a mortalidade. No entanto, ela destacou que os dados ainda são preliminares, o que exige mais pesquisa científica para se ter certeza.
Na sexta-feira (22) Van Kerkhove havia informado que os dados disponíveis até aquele momento não mostravam sinais de que a nova variante do vírus levava a mais mortes por Covid-19.
A epidemiologista, contudo, ressaltou hoje que as cepas encontradas no Brasil e na África do Sul não parecem mudar o curso da pandemia.
A médica da OMS também frisou que as novas variantes do coronavírus identificadas até agora parecem não afetar os programas de vacinação com os imunizantes já disponíveis e aprovados nos países.