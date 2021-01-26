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Coronavírus

Pfizer diz que pode alterar vacina para que seja eficaz contra variantes

O CEO da Pfizer, Albert Bourla,  explicou durante evento que a farmacêutica testará o imunizante todas as vezes que surgirem novas cepas.

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 15:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2021 às 15:39
Pfizer acredita ser improvável conseguir disponibilizar doses ao Brasil antes de janeiro
Nos últimos meses, variantes do sars-cov-2 identificadas no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil se espalharam pelo mundo e causaram novas ondas de infecções Crédito: Fernando Zhiminaicela/ Pixabay
O CEO da Pfizer, Albert Bourla, afirmou nesta terça-feira (26) que a farmacêutica pode modificar a composição da vacina que desenvolve em conjunto com a BioNTech para que ela seja eficaz contra novas variantes do coronavírus. Durante evento organizado pela Bloomberg, o executivo explicou que a farmacêutica testará o imunizante todas as vezes que surgirem novas cepas.
"Assim que descobrirmos algo que não é tão eficaz, seremos muito, muito rapidamente capazes de produzir uma dose de reforço que será uma pequena variação da vacina atual", explicou.
Nos últimos meses, variantes do sars-cov-2 identificadas no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil se espalharam pelo mundo e causaram novas ondas de infecções em vários países. Cientista-chefe do governo britânico, Chris Whitty disse hoje que a recente disparada na quantidade de casos na nação insular europeia é resultado dessa mutações. "Será muito mais difícil conter essas variantes", afirmou.

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