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Coronavírus

Nova variante faz Reino Unido suspender voos do Brasil e outros 15 países

A decisão, classificada como "urgente", foi tomada após as evidências de um nova variante do coronavírus no Amazonas. Novas regras passarão a valer a partir da sexta (15).
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jan 2021 às 14:23

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 14:23

Mulher usa máscara em aeroporto
Mulher usa máscara em aeroporto Crédito: Anna Shvets/Pexels
O  Reino Unido decidiu, nesta quinta-feira (14), suspender voos do Brasil e de outros 15 países. De acordo com o secretário de Transportes do país, Grant Shapps, a decisão, que ele classificou como "urgente", foi tomada após as evidências de um nova variante do coronavírus no Amazonas. As novas regras passarão a valer a partir da sexta-feira (15).
"Esta medida não se aplica a cidadãos britânicos e irlandeses nacionais de países terceiros com direitos de residência - mas os passageiros que retornam desses destinos devem se isolar por dez dias junto com suas famílias", explicou Shapps, em sua conta oficial no Twitter.
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, havia afirmado ontem que o governo estava "preocupado" com a nova variante do coronavírus encontrada no Brasil. Durante uma sessão na Câmara dos Comuns, ele chegou a ser pressionado por parlamentares a dizer quais medidas seriam tomadas, mas não havia confirmado a suspensão dos voos.
Nesta semana, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia (Fiocruz Amazônia) identificaram uma nova variante do coronavírus no Amazonas. A mutação do vírus é compatível com as amostras coletadas em turistas brasileiros infectados com a variante que desembarcaram no Japão no começo do mês.
Além do Brasil, o Reino Unido também proibiu viagens de Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e Portugal.

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