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Saúde

Governo britânico está "preocupado" com variante brasileira do coronavírus

Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia (Fiocruz Amazônia) identificaram uma nova variante do coronavírus no Amazonas.

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 14:36

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 14:36
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira (13), que o governo britânico está "preocupado" com uma nova variante do coronavírus encontrada no Brasil. O premiê participou de uma audiência na Câmara dos Comuns sobre a pandemia de Covid-19.
De acordo com informações do portal UOL, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia (Fiocruz Amazônia) identificaram uma nova variante do coronavírus no Amazonas.
A mutação do vírus é compatível com as amostras coletadas em turistas brasileiros infectados com a variante que desembarcaram no Japão no começo do mês.

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