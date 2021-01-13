Governo britânico está "preocupado" com variante brasileira do coronavírus

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira (13), que o governo britânico está "preocupado" com uma nova variante do coronavírus encontrada no Brasil. O premiê participou de uma audiência na Câmara dos Comuns sobre a pandemia de Covid-19.

De acordo com informações do portal UOL, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia (Fiocruz Amazônia) identificaram uma nova variante do coronavírus no Amazonas.