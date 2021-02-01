Covid-19: novo lote de Coronavac deve chegar ao ES nesta semana

Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo deve receber ainda nesta semana um novo lote de Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (1)

"Esta semana devemos receber novo lote de vacinas do Butantan entre terça (2) e quarta-feira (3). Vamos iniciar a vacinação das pessoas com mais de 90 anos com o lote que chegar" Nésio Fernandes - Secretário da Saúde do ES

"Vamos receber vacina a partir desta sexta-feira. A vacina Coronavac, produzida pelo Butantan, e elas devem ser utilizadas para iniciar a vacinação dos idosos, principalmente aqueles que têm mais de 90 anos. Vamos escalonar a vacinação dos idosos pelos mais longevos e ir descendo a medida que as vacinas forem sendo fornecidas pelo governo federal", explicou o secretário nesta terça-feira.

Os compostos da Coronavac começaram a chegar no dia 18 de janeiro, data em que a campanha de vacinação foi iniciada no Estado. As 117mil doses são destinadas a profissionais de Saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, indígenas, idosos e deficientes que vivem em casas de longa permanência.

Já da vacina da Oxford/Astrazeneca - 35.500 doses - foram enviadas pelo governo federal ao Espírito Santo no domingo (24). A fórmula está sendo aplicada em 33.858 profissionais que atuam na saúde pública. "Estamos aguardando definição do Ministério da Saúde, que tem previsto prazo de até 12 semanas de aplicação da segunda dose da vacina de Oxford. Não há nenhuma apreensão da nossa parte neste momento", falou o secretário sobre a chegada do próximo lote de imunizantes da Astrazeneca ao Estado.

Embora tenham sido fabricadas por laboratórios diferentes, as duas vacinas tiveram o uso emergencial aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) , ou seja, ambas são seguras e, de fato, imunizam os vacinados, impedindo que desenvolvam a forma grave da Covid-19.

PRÓXIMOS GRUPOS A RECEBEREM VACINA

Questionado sobre quais serão os próximos grupos prioritários a serem imunizados, o secretário afirmou que ao longo de fevereiro deve ocorrer a vacinação da população idosa, começando pelos que têm mais de 90 anos — que, a partir disto, as próximas pessoas imunizadas serão as com mais de 80 anos, depois as mais de 70 e, por fim, as que têm mais de 60 anos.

"Após isso, provavelmente, e dependendo da quantidade de doses que chegar, será aberta a ampla vacinação. Até abril, deve se iniciar de acordo com as previsões. Caso o Governo do Estado materialize as compras independentes, teremos condições de antecipar a vacinação de outros grupos", finalizou.

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