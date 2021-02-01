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Imunização no ES

Entenda diferenças e semelhanças entre a vacina de Oxford e a Coronavac

As duas fórmulas estão sendo usadas no Espírito Santo para imunizar os membros dos grupos prioritários, como os  profissionais de Saúde
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

01 fev 2021 às 02:00

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Vacina Coronavac
Vacinação contra a Covid-19 teve início no Espírito Santo há duas semanas Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo conta com duas vacinas para a imunização do grupo prioritário contra a Covid-19. Os compostos da Coronavac começaram a chegar no dia 18 de janeiro, data em que a campanha de vacinação foi iniciada no Estado. As 117mil doses são destinadas a profissionais de Saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, indígenas e idosos e deficientes em casas de longa permanência. 
Já a vacina da Oxford/Astrazeneca (35.500 doses) foram enviadas pelo governo federal ao Espírito Santo no domingo (24). A fórmula está sendo aplicada em 33.858 profissionais que atuam na saúde pública.
Embora tenham sido fabricadas por laboratórios diferentes, as duas vacinas tiveram o uso emergencial aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ou seja, ambas são seguras e, de fato, imunizam os vacinados, impedindo que desenvolvam a forma grave da Covid-19.  
Para entender as diferenças e semelhanças das vacinas, A Gazeta reuniu os dados inseridos nas bulas dos dois produtos e  comparou informações sobre a composição; produção; eficácia; quem pode tomar; quantidade de doses; onde aplicar; e as reações já registradas após aplicação dos compostos.

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