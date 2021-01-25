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Imunizante

Coronavac: segunda remessa com mais de 16 mil vacinas chega ao ES

As 16.200 doses foram trazidas em um voo comercial e chegaram por volta das 19h20. Vacinas serão distribuídas amanhã aos municípios

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 20:09

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

25 jan 2021 às 20:09
Vacina Coronavac
Caixa da vacina Coronavac Crédito: Carlos Alberto Silva
Mais um lote com 16.200 doses da vacina Coronavac, produzido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, chegou ao Espírito Santo na noite desta segunda-feira (25). Os imunizantes contra a Covid-19 foram transportados em um voo comercial da Latam, que saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e pousou no Aeroporto de Vitória por volta das 19h20. De lá foram encaminhadas para a rede de frios da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),  o novo lote da Coronavac dará continuidade à vacinação dos grupos prioritários já definidos. "As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria da Saúde (Sesa), em Vitória, para serem distribuídas às Regionais da Saúde e municípios a partir desta terça-feira (26)", informou, em nota.
“Para este momento, as novas doses da CoronaVac serão disponibilizadas a uma quantidade de trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. A ampliação do população-alvo, como idosos acima de 75 anos não institucionalizados, acontecerá com o recebimento de mais doses e para isso, aguardamos a previsão do Ministério da Saúde”, explicou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo.
Vacinas Coronavac são enviadas por avião para o Espírito Santo
Carga com doses da Coronavac é enviada para o Espírito Santo Crédito: Latam/Divulgação
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até às 15h desta segunda-feira (25), 10.656 mil pessoas do público-alvo foram vacinadas no Estado. Os dados são do Programa Estadual de Imunizações. Os municípios da Região Metropolitana de Saúde realizaram, até o momento, a imunização de 3.393 mil pessoas; nos municípios da Região Sul foram 4.094; nos municípios da Região Central foram 2.102 vacinados; e os municípios da Região Norte totalizaram 1.067 pessoas imunizadas.

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OUTROS LOTES

O Espírito Santo recebeu o primeiro lote da Coronavac no último dia 18, dando início à campanha de imunização. Nessa primeira etapa foram  101.320 mil doses destinadas a profissionais da linha de frente do combate à Covid-19, idosos e deficientes que vivem  em instituições de longa permanência e indígenas.
No último domingo (24), também desembarcou no Estado uma carga com 35.500 doses da vacina AstraZeneca/Oxford, fabricadas na Índia. Nesta segunda (25), profissionais da Saúde começaram a ser imunizados com essa fórmula.
Assim como as primeiras doses encaminhadas na última segunda-feira (18), a vacina do Butantan será aplicada em um intervalo de quatro semanas, para isso, a Secretaria de Estado da Saúde realizará uma nova distribuição às Regionais, o que deve ocorrer na terceira semana do mês de fevereiro.

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