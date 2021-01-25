Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate à Covid

ES receberá novo lote da vacina Coronavac nesta segunda-feira (25)

Voo comercial transportando   16.200 doses do imunizante tem previsão de chegada para 19h30 no Aeroporto de Vitória

Publicado em 

25 jan 2021 às 11:43

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 11:43

Vacina Coronavac
Caixa da vacina Coronavac; novo lote será enviado ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo deve receber nesta segunda-feira (25) um novo lote da vacina Coronavc, com mais  16.200 doses. Os imunizantes contra a Covid-19 serão transportados  em um voo comercial da Latam, com previsão de decolagem do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 18h, e pouso no Aeroporto de Vitória às 19h30.
No total, estão sendo distribuídas para os estados brasileiros 684.600 doses. A CoronaVac é uma vacina contra Covid-19 baseada em vírus inativado e desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Butantan. Parte das doses foi entregue pela Sinovac já pronta para uso, enquanto outra parte é formulada pelo instituto em São Paulo.
O Espírito Santo recebeu o primeiro lote da Coronavac no dia 18, há uma semana, dando início à campanha de imunização. Nessa primeira etapa foram mais de 101 mil doses destinadas a profissionais da linha de frente do combate à Covid-19, idosos e deficientes em instituições de acolhimento e indígenas. 
No último domingo (24), também desembarcou no Estado uma carga com 35.500 doses da vacina AstraZeneca/Oxford, fabricadas na Índia. Nesta segunda (25), profissionais da Saúde começaram a ser imunizados com essa fórmula. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados