ES receberá novo lote da vacina Coronavac nesta segunda-feira (25)

Caixa da vacina Coronavac; novo lote será enviado ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo deve receber nesta segunda-feira (25) um novo lote da vacina Coronavc, com mais 16.200 doses. Os imunizantes contra a Covid-19 serão transportados em um voo comercial da Latam, com previsão de decolagem do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 18h, e pouso no Aeroporto de Vitória às 19h30.

No total, estão sendo distribuídas para os estados brasileiros 684.600 doses. A CoronaVac é uma vacina contra Covid-19 baseada em vírus inativado e desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Butantan. Parte das doses foi entregue pela Sinovac já pronta para uso, enquanto outra parte é formulada pelo instituto em São Paulo.

O Espírito Santo recebeu o primeiro lote da Coronavac no dia 18, há uma semana, dando início à campanha de imunização. Nessa primeira etapa foram mais de 101 mil doses destinadas a profissionais da linha de frente do combate à Covid-19, idosos e deficientes em instituições de acolhimento e indígenas.