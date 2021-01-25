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Combate à Covid-19

ES quer comprar mais doses para adiantar vacinação de professores e policiais

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse que o Estado vai manter negociação com outros laboratórios para a compra de mais doses, mesmo com a chegada das remessas das vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

25 jan 2021 às 12:05

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 12:05

O governador Renato Casagrande participara da vacinação contra a Covid-19 na unidade básica de saúde do bairro São Francisco em Cariacica
Edson Coimbra foi o primeiro vacinado na unidade básica de saúde do bairro São Francisco em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
ES quer comprar mais doses pra adiantar vacinação de professores e policiais
Mesmo com a chegada das remessas da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e da Oxford/AstraZeneca, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse que o Estado vai manter negociação com outros laboratórios para a compra de mais doses. Segundo o governador, o objetivo é usar essas doses complementares para adiantar a imunização contra a Covid-19 de idosos, professores e profissionais da segurança pública, como policiais militares, policiais civis e bombeiros.
"Não temos ainda nenhum fornecedor garantido, mas estamos prospectando aqui com o tempo conseguiremos comprar alguma coisa. Estamos em contato com todos os laboratórios, mas todos estão ainda em um processo de discussão com o governo federal. A hora que eles concluírem essa avaliação com o governo federal, talvez eles poderão disponibilizar as vacinas para a compra dos Estados. (Essas vacinas) seriam usadas para a gente adiantar a vacinação, por exemplo, de idosos, professores e profissionais da segurança", explicou Casagrande à reportagem de A Gazeta.
O governador disse que acredita que a vacina contra a Covid-19 deve chegar para a população nas unidades de saúde a partir de março. De acordo com ele, isso vai depender de um aumento da capacidade de produção dos laboratórios, como Fiocruz/ AstraZeneca e Butantan/Sinovac.

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"Nossa vez (da população) vai chegar a medida que o Ministério da Saúde conseguir encaminhar uma quantidade de doses. Recebemos 101 mil do Butantan, agora 35 mil da AstraZeneca. As vacinas estão vindo a conta-gotas e vamos aplicando conforme a chegada. Acredito que efetivamente a partir de março, quando os laboratórios tiverem produzindo mais, vamos poder abrir a vacinação para a população nas unidades de saúde", declarou.
O governador participou do evento que marcou o início da vacinação com as doses da Oxford/AstraZeneca que foram importadas da Índia. O evento ocorreu em uma unidade básica de saúde do bairro São Francisco, em Cariacica. Casagrande afirmou que quer usar a nova remessa de doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 do Instituto Butantan/Sinovac, para vacinar idosos com mais de 85 anos. Até então, somente idosos que moram em asilos de longa permanência receberam o imunizante.
"A gente tinha uma expectativa maior, mas deve chegar em nosso Estado por volta de 16 mil doses. Nosso desejo e nossa prioridade é a hora que chegar essa nova leva de vacina a gente convencer o Ministério da Saúde a aplicar nas pessoas de mais idade, com mais de 85 anos de idade, pessoas que têm idade mais avançada", declarou Casagrande.

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