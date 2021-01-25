Profissionais da Saúde de Cariacica começam a receber vacina de Oxford

O primeiro a receber a dose da vacina contra a Covid-19 da Oxford/AstraZeneca foi o agente comunitário de Saúde de Cariacica Edson Coimbra Crédito: Caique Verli

Espírito Santo deu início, na manhã desta segunda-feira (25), à aplicação das vacinas contra a Covid-19 da Oxford/AstraZeneca que foram importadas da Índia. A primeira aplicação ocorreu em um evento que acontece na Unidade Básica de Saúde do bairro São Francisco, em Cariacica , com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande , e do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. As primeiras doses desta primeira remessa da vacina vinda da Índia foram aplicadas pela vacinadora Pamela Felicíssimo.

A previsão é de vacinar profissionais do posto de São Francisco. O primeiro a ser vacinado foi o agende comunitário de Saúde do município, Édson Coimbra. Na sequência, foram vacinados a técnica em enfermagem Karla Barbosa, o psicólogo José Carlos Freitas, a médica Eloá Moreira, a técnica em enfermagem Dalmarcia Oliveira, e o dentista Pablo Delazare.

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Toda a remessa do imunizante da Oxford enviada será usada na aplicação da primeira dose da vacina porque, segundo o Estado, há a garantia do envio de uma nova quantidade que será suficiente para a segunda dose.

Vacinação em Cariacica Crédito: Caique Verli

As vacinas da Oxford devem começar a ser distribuídas às regionais e aos municípios ainda nesta segunda-feira (25).

O primeiro carregamento com 2 milhões de doses da vacina feita com a farmacêutica AstraZeneca e produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou ao Brasil na noite de sexta-feira (22), depois que o governo indiano autorizou as exportações comerciais do imunizante. O voo responsável por transportar as mais de 35 mil doses para o Espírito Santo foi aplaudido pelos passageiros. Os aplausos surgiram depois que um tripulante anunciou que aquele é um voo “especial”.

"Neste avião levamos também esperança através da carga de 35,5 mil doses da vacina de Oxford com destino à capital do Espírito Santo", disse.