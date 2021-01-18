Vacinação no ES: "Finalmente! Parece um sonho", diz leitora

Graças a Deus!!!!!!!!!!! Melhor notícia do ano. (Gizelly Bicalho)

Finalmente! Parece um sonho. Ficamos o ano inteiro de 2020 esperando por esse momento. (Renata Baptista)

Espero que todos os trabalhadores que estão na linha de frente nos combate à pandemia recebam primeiro, isso inclui muita gente além da área da saúde! (Ademir Ribeiro)

Obrigada a toda a classe científica e médicos pelo incansável trabalho pra salvar vidas. Vidas importam, sim. Obrigada, Senhor, por não nos abandonar. (Maria Goreti Pessali)

Dia importantíssimo para a CIÊNCIA. Em tempos de ignorância e obscurantismo, CIÊNCIA deve ser escrito com letra maiúscula! (Bhernard Lourenço)

Feliz pelos profissionais da saúde, indígenas e idosos que estão em casas de repouso. (Marcos Frisso)

Saber que já poderia ter vacinado há mais tempo, uso emergencial, e tantas vidas que se foram por causa da ignorância de políticos. (Maristela Cebin)

Precisamos esquecer um pouco esta briga política de esquerda e direita, desta falta de empatia e torcermos para que estas campanhas de vacinação deem certo! Precisamos acreditar que as coisas vão melhorar! (Joyce Botelho)

Oramos muito por esse momento! Os profissionais de saúde são nossos heróis! (Alessandra Oliveira Bruno)

Viva o SUS! Viva a ciência! (Roberta Rodrigues Vidal)

Venha, amor! Meu bracinho tá aqui lindo te esperando. (Emilia Caxias)

Eu de verdade espero que as pessoas que negam a vacina também neguem um leito nos hospitais caso precisem um dia por conta de Covid... Se é pra negar, sigam negando até o fim e não sejam contraditórios e hipócritas. Bom dia e vem vacina. (Robs Lorenzoni)

Estou com medo, a gente não sabe o que é pior, com tantas informações, o que fazer, quem garante que vai ser a solução, se uma vacina leva cinco anos para ser aprovada como que com um ano apenas eles podem afirmar que é a melhor solução? Vamos servir de cobaias, isso sim. (Marta Mengal)

Pessoal, precisamos ter paciência! Nada é da noite pro dia. O mais importante nós já conseguimos, que é a aprovação da vacina pra uso emergencial! Nós sabemos que a princípio não haverá vacina pra todo mundo! Mas é preciso ter um pouco de paciência. Nossa hora vai chegar também! (Cacá Vittorazzi)

A vacina chinesa tão criticada é a vacina que vai salvar o povo brasileiro! (Robéria Arruda)

Partiu virar jacaré! Gratidão aos cientistas! Gratidão ao governador pela atuação enérgica e a Deus nosso Senhor! Pela sabedoria dada aos que estão à frente do povo! (Gil)

Vacina com qual porcentagem de eficácia? 60%, se for isso, não temos motivos pra celebrar e sim pra se preocupar, quem sabe o que acontecerá daqui a 6 meses com seu organismo depois de vacinado. (Carlos Lima)

Meu Deus! E a coragem de tomar essas vacinas? Os políticos deveriam tomar primeiro. (Vera Ricato Selvatici)

Cientistas, vocês me inspiram. (Luiza Lima)

Glórias a Deus por isso! Parabéns aos cientistas que não desistiram da humanidade! (Aline Guimarães Giacomin)

Agora não é sobre partido político, religião, agora é momento de salvar vidas, então parabéns aos cientistas e também ao governador, porque se fosse pelo presidente, todos nós estaríamos na cloroquina e muito mais famílias chorando pelo seus entes queridos. (Terenita Leite)