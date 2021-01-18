Brasileiros comemoram vacina da Covid-19 com memes; veja reações

No Brasil tudo acaba em... Memes! Com a aprovação do uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford, ambas contra a Covid-19, neste domingo (17), não seria diferente.
Logo depois de o anúncio ter sido feito oficialmente sobre a decisão da Anvisa de liberar o uso dos imunizantes, a web se encheu de reações divertidas que comemoraram a notícia. Brincando com imagens de jacarés, que se referem a uma fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), até vídeos que refletem como será o dia da vacina, centenas de milhares de posts foram feitos em torno do assunto.
No Brasil, a vacinação começou já no domingo (17), em São Paulo. A primeira pessoa imunizada no país foi Mônica Calazans, uma enfermeira negra de 54 anos, que trabalha no combate ao coronavírus na capital paulista.
As vacinas, que já foram distribuídas para os Estados pelo Ministério da Saúde em evento desta segunda-feira (18), serão aplicadas em várias etapas. O Espírito Santo, que receberá quase 100 mil doses, começará a imunização de profissionais de saúde já no fim da tarde desta segunda-feira (18) e seguirá nos próximos dias.
O Divirta-se, de A Gazeta, selecionou alguns dos mais bombados memes sobre a vacina que circularam na web desde a tarde deste domingo (17). Confira!