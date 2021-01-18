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Explodiu a web!

Brasileiros comemoram vacina da Covid-19 com memes; veja reações

Reações divertidas à liberação da vacina contra o coronavírus e início da imunização no Brasil, neste domingo (17), explodiram na internet e no Twitter só se fazia produzir memes sobre o assunto

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2021 às 15:58
Brasileiro comemora vacina da Covid-19 com memes; veja reações
Brasileiro comemora vacina da Covid-19 com memes; veja reações Crédito: Reprodução/Twitter @CabareSuzete
No Brasil tudo acaba em... Memes! Com a aprovação do uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford, ambas contra a Covid-19, neste domingo (17), não seria diferente. 
Logo depois de o anúncio ter sido feito oficialmente sobre a decisão da Anvisa de liberar o uso dos imunizantes, a web se encheu de reações divertidas que comemoraram a notícia. Brincando com imagens de jacarés, que se referem a uma fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), até vídeos que refletem como será o dia da vacina, centenas de milhares de posts foram feitos em torno do assunto. 
No Brasil, a vacinação começou já no domingo (17), em São Paulo. A primeira pessoa imunizada no país foi Mônica Calazans, uma enfermeira negra de 54 anos, que trabalha no combate ao coronavírus na capital paulista

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As vacinas, que já foram distribuídas para os Estados pelo Ministério da Saúde em evento desta segunda-feira (18), serão aplicadas em várias etapas. O Espírito Santo, que receberá quase 100 mil doses, começará a imunização de profissionais de saúde já no fim da tarde desta segunda-feira (18) e seguirá nos próximos dias
O Divirta-se, de A Gazeta, selecionou alguns dos mais bombados memes sobre a vacina que circularam na web desde a tarde deste domingo (17). Confira! 

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