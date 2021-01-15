ES anuncia festival de verão virtual com artistas capixabas e nacionais

André Prando se apresenta em live no próximo sábado (23) Crédito: Mônica Zorzanelli

Festival de Verão sem Aglomeração com o objetivo de levar música, cultura e entretenimento aos capixabas de maneira pública e gratuita através de lives de artistas capixabas e nacionais. Os shows são exibidos sempre às 20 horas, na TVE e também no YouTube, Facebook e Instagram da emissora. Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES) e a TVE – emissora integrante do Sistema de Rádio e Televisão do Espírito Santo – lançaram ocom o objetivo de levar música, cultura e entretenimento aos capixabas de maneira pública e gratuita através de. Os

Nesta sexta-feira (15), foi divulgada a programação válida para a próxima semana, de segunda-feira (18) até o sábado seguinte, dia 23 de janeiro, com estilos musicais bem variados.

Na segunda-feira, acontece o lançamento em formato de “live”, do single “Deixa Sossegar”, de Vitor Locatelli. Após começar a carreira como vocalista e guitarrista da banda Moreati, Locatelli, sob o codinome Vitu, começa a carreira solo visitando um universo mais íntimo e silencioso, entre a nova MPB e o Folk.

Na apresentação feita no Cultura Conecta (Secult), Vitu traz versões acústicas de músicas da Moreati, além de apresentar seus dois singles em carreira solo, lançados em 2020, sendo o último em parceria com a também capixaba Érika Nasser. O passeio passa ainda por referências e canções contemporâneas que conversam com o universo de sua nova proposta artística.

Na terça-feira (19), Bernardo Mesquita, conhecido no meio musical como “Bernardo John”, traz toda sua personalidade e estilo, num repertório diferenciado influenciado principalmente pela MPB e pelo rock. Experiente, o músico, produtor musical, cantor e compositor atua como guitarrista e violonista, e já tocou com as bandas De Domingo a Fevereiro, Auria, Lordose Pra Leão, Crivo, Rajar, Confeito da Mafalda, Super Combo e banda 2ois.

O artista também se apresentou, em shows e gravações em estúdio, com nomes renomados da música brasileira, como Dead Fish, Sidney Magal, Badauí (CPM 22), entre outros. No Soundcloud, o Single “Por Aqui” atingiu 80 mil visualizações e o videoclipe da canção já ultrapassou a marca de 70 mil visualizações no YouTube. A apresentação do Cultura Conecta será exibida na TVE.

Para a quarta-feira (20) está previsto o show “Brazil Afro Symphonic com Armandinho Macêdo e Olodum New Generation e a Orquestra St. Petersburg Studio”. O concerto mistura a música baiana com a tradicional orquestra russa, composta de 24 músicos de instrumentos de corda. Ambientado na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, em Salvador, a apresentação está sendo exibida no Espírito Santo graças a uma parceria com a TVE Bahia.

O “Sarau do Léo Marzé”, no Cultura Conecta, será exibido na TVE na quinta-feira (21). Músico, compositor, e produtor musical há 25 anos, Leomar Miranda é integrante da Banda Macucos com 20 anos de história. O artista está em fase de gravação do álbum solo intitulado Léo Marzé, com o trabalho totalmente autoral, apropriando-se de características bem brasileiras para cantar as histórias do cotidiano.

Já na sexta-feira (22), Nara Couto traz o espetáculo musical “Outras Áfricas”, que marcou sua estreia em carreira solo. A apresentação faz parte do projeto “Voltando aos Palcos” do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O show também faz parte da parceria com a TVE Bahia.

No sábado (23), o artista André Prando se apresenta no formato acústico tocando o repertório de todos os seus discos já lançados: Vão (2014), Estranho Sutil (2015), Voador (2018) e Calmas Canções do Apocalipse (2020). Além de executar as músicas, Prando conta algumas histórias de sua carreira e fala como tem sido seu trabalho durante a pandemia.

PROGRAMAÇÃO

Todas as atrações acontecem às 20 horas e poderão ser assistidas pela TV aberta no canal 2 (20 UHF Digital), pelas operadoras de televisão por assinatura (RCA Canal 5, Net Canal 15) e pelas redes sociais (YouTube, Facebook e Instagram) da TVE.

Atrações da semana do projeto Verão sem Aglomeração: