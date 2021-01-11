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Em fevereiro

Cariacica planeja lives de Carnaval com blocos e escolas de samba

Programação virtual é prevista em função da pandemia da Covid-19. Shows devem contar com a participação, entre outros nomes, das escolas de samba Independentes de Boa Vista e União Jovem de Itacibá, e serão gravados na Matrix Music Hall
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

11 jan 2021 às 15:59

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 15:59

Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes
A Independentes de Boa Vista deve participar das lives de carnaval da Prefeitura de Cariacica Crédito: Rodrigo Gavini
Em meio às incertezas que rondam o Carnaval Capixaba – já que a vacinação contra a Covid-19 deve ser o fator decisivo para a realização da festa em 2021 – a folia momesca já tem um lugar seguro garantido: as lives pela internet. Pelo menos em Cariacica

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Em conversa com A Gazeta, Nina Santos, nova secretária de cultura de Cariacica, afirmou que as apresentações digitais devem ocorrer em fevereiro, provavelmente na mesma época em que seria realizado o Carnaval oficial, entre os dias 12 e 16. 
"Ainda não temos uma data definida. Está certo que será em fevereiro. Estamos finalizando a programação do evento on-line alusivo ao Carnaval", destaca, ressaltando que, entre as atrações, devem estar as escolas de samba Independentes de Boa Vista e União Jovem de Itacibá
Além das agremiações, devem participar das lives os blocos carnavalescos "Lambe Sal" e "Em Cima da Hora", de Itanguá; o grupo show Passistas do Malandro; e a bateria do Mestre Picolé.
"Será uma programação reduzida, onde manteremos todos os cuidados sanitários em relação à Covid-19. As lives devem ser gravadas na Matrix Music Hall. Vamos trabalhar com os artistas que foram contemplados com os recursos da Lei Aldir Blanc no município, que, por cumprimento da lei, precisam fazer uma contrapartida social. As exibições devem acontecer gratuitamente nas redes sociais da prefeitura, mas estamos buscando parceiros para a empreitada", garante Nina Santos.
"Além de prestigiar o samba de Cariacica, as lives servem para fomentar a nossa cultura e raiz, sem levar maiores problemas de saúde para a população."
Carnaval de Máscaras de Congo de Roda d'Água, em Cariacica
Carnaval de Máscaras de Congo de Roda d'Água, em Cariacica Crédito: Lucas Calazans/flickr
Em relação à folia de rua oficial do município, e também o tradicional Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D’Água, que normalmente acontece em abril, próximo aos festejos de Nossa Senhora da Penha, Nina Santos afirmou que espera por uma definição do Governo do Estado, pois as condições sanitárias devem decidir a realização dos festejos.  
"Precisamos avaliar como a pandemia da Covid-19 vai seguir nos próximos meses. Há uma mobilização nacional para que o carnaval oficial aconteça em julho. Vamos aguardar", complementa. 

INDEFINIÇÕES

Se Cariacica já definiu parte da sua programação para o Carnaval, o mesmo não pode ser dito de outros eventos momescos do Espírito Santo, especialmente no que tange ao desfile das escolas de samba.
Em conversa com a reportagem, Edson Neto, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), afirmou que as agremiações chegaram a um consenso de que as apresentações podem acontecer na primeira semana de julho, desde que haja a vacinação contra a Covid-19 no ES até março deste ano.

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"Pretendemos seguir o mesmo calendário das co-irmãs do Rio de Janeiro. Tradicionalmente, desfilamos uma semana antes, para que possa haver o intercâmbio entre as escolas", adiantou Neto. O dirigente afirmou ainda que uma reunião com a Prefeitura Municipal de Vitória deve acontecer na segunda quinzena de janeiro, para decidir o destino da festa. 
A Gazeta também entrou em contato com a nova administração da Prefeitura de Vitória, para saber não somente o futuro das escolas de samba como também o destino do tradicional carnaval de rua do centro da Capital, que, em 2021, deveria acontecer entre os dias 12 e 16 de fevereiro. Por meio da assessoria de imprensa, o órgão adiantou que deve se manifestar sobre o assunto nas próximas semanas.

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