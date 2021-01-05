Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes Crédito: Rodrigo Gavini

Your browser does not support the audio element. Carnaval de Vitória 2021: caso haja vacina, escolas planejam desfile em julho

Carnaval de Vitória em 2021 está próximo de ser decidido. Em conversa com a reportagem do "Divirta-se", de A Gazeta, Edson Neto, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), afirmou que as agremiações chegaram a um consenso de que as apresentações podem acontecer na primeira semana de julho, desde que haja a vacinação contra a O futuro dos desfiles das escolas de samba doestá próximo de ser decidido. Em conversa com a reportagem do "Divirta-se", de, presidente da empossado em dezembro para um mandato de quatro anos, afirmou que as agremiações chegaram a um consenso de que as apresentações podem acontecer na primeira semana de julho, desde que haja a vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo até março deste ano.

"Pretendemos seguir o mesmo calendário das co-irmãs do Rio de Janeiro. Tradicionalmente, desfilamos uma semana antes, para que possa haver o intercâmbio entre as escolas", adiantou Neto.

No Sambódromo da Marquês de Sapucaí, as apresentações estão previamente marcadas para os dias 9 e 10 (Grupo A) e 11 e 12 de julho (Grupo Especial), mas também na dependência da vacinação contra o novo coronavírus. Se as datas se confirmarem, o Carnaval Capixaba pode acontecer entre os dias 1 e 3 de julho.

"Devemos ter uma reunião com a Prefeitura de Vitória na segunda quinzena deste mês para decidirmos a situação. Como é uma nova gestão, eles pediram um prazo e devem nos confirmar uma data na próxima semana", explica o dirigente.