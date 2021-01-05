Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia de Covid-19

Carnaval de Vitória 2021: caso haja vacina, escolas planejam desfile em julho

A informação é do presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto. Situação das agremiações capixabas deve ser decidida em uma reunião com a Prefeitura de Vitória, com previsão de acontecer até o final deste mês
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

05 jan 2021 às 08:17

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 08:17

Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes
Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes Crédito: Rodrigo Gavini
Carnaval de Vitória 2021: caso haja vacina, escolas planejam desfile em julho
O futuro dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória em 2021 está próximo de ser decidido. Em conversa com a reportagem do "Divirta-se", de A GazetaEdson Neto, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), empossado em dezembro para um mandato de quatro anos, afirmou que as agremiações chegaram a um consenso de que as apresentações podem acontecer na primeira semana de julho, desde que haja a vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo até março deste ano.  
"Pretendemos seguir o mesmo calendário das co-irmãs do Rio de Janeiro. Tradicionalmente, desfilamos uma semana antes, para que possa haver o intercâmbio entre as escolas", adiantou Neto. 
No Sambódromo da Marquês de Sapucaí, as apresentações estão previamente marcadas para os dias 9 e 10 (Grupo A) e 11 e 12 de julho (Grupo Especial), mas também na dependência da vacinação contra o novo coronavírus. Se as datas se confirmarem, o Carnaval Capixaba pode acontecer entre os dias 1 e 3 de julho. 

Veja Também

Claudia Leitte lança EP para levar carnaval para dentro de casa

Prefeitura de Salvador suspende Carnaval de rua em fevereiro de 2021

Preta Gil se posiciona contra a realização do carnaval no ano que vem

"Devemos ter uma reunião com a Prefeitura de Vitória na segunda quinzena deste mês para decidirmos a situação.  Como é uma nova gestão, eles pediram um prazo e devem nos confirmar uma data na próxima semana", explica o dirigente. 
A reportagem do "Divirta-se", de A Gazeta, também entrou em contato com a nova administração da Prefeitura de Vitória, para saber não somente o futuro das escolas de samba como também o destino do tradicional carnaval de rua do centro da Capital, que, em 2021, deveria acontecer entre os dias 12 e 16 de fevereiro. Por meio da assessoria de imprensa, o órgão adiantou que deve se manifestar sobre o tema nas próximas semanas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Escolas de Samba Carnaval no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados