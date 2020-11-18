Famosos

Preta Gil se posiciona contra a realização do carnaval no ano que vem

'Celebrar a vida com tanta gente morrendo?', questiona cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 14:11

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 14:11

A cantora Preta Gil
A cantora Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil
Preta Gil afirma que é preciso cancelar o carnaval 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus. A cantora é contra adiar a data do evento para o segundo semestre do ano que vem. "A maior festa popular do mundo, como você vai comemorar com tanta gente doente? Acho que adiar o carnaval não é uma boa opção. O melhor é cancelar. Cancela!", afirmou durante uma entrevista a Zeca Camargo, no UOL.
Preta Gil afirma que desde o início da pandemia já havia percebido que a festa não aconteceria no ano que vem.
"Desde o início caiu a ficha. Gente, não tem como! Carnaval agora só volta com vacina, não tem outra possiblidade. É burrice insistir e se martirizar, ficar sofrendo com uma coisaq que é tão óbvia", declarou.
A cantora disse que está pensando de que forma criativa vai comemorar o carnaval. "Vou 'carnavalizar' em casa. 'Carnavalizar' é um estado de espírtito. É bem delicado porque eu penso nas pessoas que trabalham no carnaval, um monte de gente, no Brasil inteiro. Desde as pessoas que fazem os bonecos de Olinda, quem vende cerveja na rua, é uma cadeia tão grande que vai ser atingida e eu fico pensando em solução para minimizar o sofrimento dessas pessoas", enfatizou Preta.
A cantora foi uma das primeiras personalidades brasileiras a contrair a covid-19. Ela se apresentou durante o casamento da irmã da influenciadora digital Gabriela Pugliesi, onde vários convidados ficaram doentes por causa do novo coronavírus.

