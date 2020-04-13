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Coronavírus

Curada, Preta Gil pede que todos sejam menos egoístas na pandemia

A cantora provavelmente se contaminou no casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, que ficou conhecido como um foco de disseminação da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 15:45

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 15:45

Preta Gil pós isolamento médico
Preta Gil pós isolamento médico Crédito: Reprodução/ Instagram @pretagil
Preta Gil completou neste domingo de Páscoa, 13, um mês desde quando foi diagnosticada com coronavírus. Ela provavelmente se contaminou no casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, que ficou conhecido como um foco de disseminação da doença, e aproveitou o feriado cristão para relembrar a infecção e refletir sobre a vida pelo Instagram.
"Hoje me sinto 100% curada. Tanta gente me pergunta que remédios tomei, que tratamento eu fiz... pode ser doido, mas há um mês as limitações eram ainda maiores em relação ao tratamento", disse ela, que tomou remédios paliativos para os sintomas e não precisou ir ao hospital, já que apresentou um quadro leve da covid-19.
Associando o momento ao feriado religioso, Preta afirmou que seu maior remédio foi a fé. "Jesus sempre foi para mim um grande amigo, um grande companheiro que esteve comigo nos piores e melhores momentos da minha vida. Sim, o trato com intimidade, pois é exatamente o que sinto por ele", afirmou.
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"Hoje [Páscoa] ele renasce em mim e em você. A mensagem que essa pandemia nos trás tem muitas camadas, mas ele [Jesus] disse a maior delas: 'amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos'".
Com base no verso bíblico, Preta Gil pediu que as pessoas aproveitassem o feriado de Páscoa, que significa a ressurreição de Cristo, para serem mais solidários com as pessoas. "Que possamos aprender a dividir o pão, olhar para os mais necessitados e que sejamos menos egoístas. Hoje sou total gratidão à vida", disse.

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