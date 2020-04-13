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Após Flayslane eliminada

'BBB 20': Babu, Gizelly e Mari estão no paredão

O programa deste domingo (12) começou com a eliminação da cantora Flayslane em disputa contra Babu e Thelma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 08:41

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 08:41

"BBB 20": Babu, Gizelly e Mari Gonzalez Crédito: Reprodução/TV Globo
Babu, Gizelly e Mari estão no mais novo Paredão do BBB 20. Enquanto Mari foi a indicada pela líder, Gizelly e Babu foram os mais votados pela casa. Um deles sai nesta terça-feira (14).
O programa deste domingo (12) começou com a eliminação da cantora Flayslane em disputa contra Babu e Thelma.
Em seguida foi dada a largada para uma nova Prova do Líder. Na prova, cada um tinha de lançar bolas na direção de canaletas com pontuações. Os que faziam menos pontos saíam da disputa.
Os primeiros três eliminados foram Gizelly, Rafa e Mari. Na final, com Babu, Manu, Ivy e Thelma, cada um tinha duas bolas e a maior pontuação somada daria ao competidor a vitória. E a melhor foi Manu.

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Após a liderança, Manu indicou direto Mari ao paredão, e os participantes se dividiram em dois grupos. Só que eles tiveram de votar entre eles, ou seja, entre amigos. A votação foi aberta.
Os mais votados junto com Mari foram Gizelly e Babu. Um deles sairá nesta terça-feira (14).
O BBB 20 está na reta final e termina na quinta-feira (23).

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