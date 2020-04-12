Mãe de Neymar assume romance com amigo de 23 anos do filho

Mãe do craque Neymar, Nadine Gonçalves, 53, assume um novo namorado. Ela publicou uma imagem em clima de romance com o modelo e gamer Tiago Ramos, de 23 anos.

Na publicação, Nadine escreveu: "O inexplicável não se explica, se vive...". Tiago também postou a imagem e se declarou.

Rapidamente, o filho Neymar deu as felicitações ao novo casal. "Seja feliz, mamãe. Te amo", disse.

Outros famosos fizeram questão de mostrar seu apoio, dentre eles Nego do Borel. Primeiro, disse que estava com ciúme, mas depois deu os parabéns.

"Caramba, estou lembrando dele, tia, por isso que ele ficou olhando pra gente naquele dia, e eu me perguntando: pô, ele deve ser muito meu fã", brincou o cantor.

Tiago Ramos, amigo de Neymar, está namorando a mãe do craque do PSG Crédito: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais de Tiago é possível ver que ele é bastante vaidoso, gosta de treinar e assinou recentemente com uma agência de modelos.