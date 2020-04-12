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"Seja feliz, mamãe"

Mãe de Neymar assume romance com amigo de 23 anos do filho

Craque do PSG deu as felicitações ao novo casal. 'Seja feliz, mamãe. Te amo', disse.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 09:08

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 09:08

Mãe do craque Neymar, Nadine Gonçalves, 53, assume um novo namorado. Ela publicou uma imagem em clima de romance com o modelo e gamer Tiago Ramos, de 23 anos.
Na publicação, Nadine escreveu: "O inexplicável não se explica, se vive...". Tiago também postou a imagem e se declarou.
Rapidamente, o filho Neymar deu as felicitações ao novo casal. "Seja feliz, mamãe. Te amo", disse.
Ver essa foto no Instagram

O inexplicável não se explica, se vive... ??

Uma publicação compartilhada por Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves) em

Outros famosos fizeram questão de mostrar seu apoio, dentre eles Nego do Borel. Primeiro, disse que estava com ciúme, mas depois deu os parabéns.

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"Caramba, estou lembrando dele, tia, por isso que ele ficou olhando pra gente naquele dia, e eu me perguntando: pô, ele deve ser muito meu fã", brincou o cantor.
Tiago Ramos, amigo de Neymar, está namorando a mãe do craque do PSG
Tiago Ramos, amigo de Neymar, está namorando a mãe do craque do PSG Crédito: Reprodução/Instagram
Nas redes sociais de Tiago é possível ver que ele é bastante vaidoso, gosta de treinar e assinou recentemente com uma agência de modelos.
Tiago já conhecia Neymar. No dia 8 de janeiro ele publicou uma imagem com o craque em Paris e demonstrou o quão fã era do jogador. "Um dia espero ser seu brother e jogar junto. Sei que um dia irei te conhecer, pois sou um garoto sonhador", disse na época.

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