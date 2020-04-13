Namorado da mãe de Neymar fez mesma tatuagem que jogador, diz colunista

Não é novidade para ninguém que Tiago Ramos, de 23 anos, novo namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, é fã do enteado. No entanto, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o bonitão já fez até a mesma tatuagem que o craque para homenageá-lo.
De acordo com Fábia, Tiago tem uma cruz com traços delicados na mão direita, assim como o jogador do PSG também possui.
Desde que foi apontado como novo namorado da mãe de Neymar, Tiago começou a surgir em diversas manchetes que acabam envolvendo o jovem em polêmicas.