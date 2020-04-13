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Namorado da mãe de Neymar fez mesma tatuagem que jogador, diz colunista

Os dois têm mesma tatuagem de cruz com traços delicados na mão direita, como revelou a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ao comparar fotos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 09:57

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 09:57

O jogador Neymar e o gamer Tiago Ramos
O jogador Neymar e o gamer Tiago Ramos Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoramoss
Não é novidade para ninguém que Tiago Ramos, de 23 anos, novo namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, é fã do enteado. No entanto, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o bonitão já fez até a mesma tatuagem que o craque para homenageá-lo.
De acordo com Fábia, Tiago tem uma cruz com traços delicados na mão direita, assim como o jogador do PSG também possui. 
O gamer Tiago Ramos
O gamer Tiago Ramos Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoramoss

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Desde que foi apontado como novo namorado da mãe de Neymar, Tiago começou a surgir em diversas manchetes que acabam envolvendo o jovem em polêmicas. 
Neymar e o enteado, Tiago Ramos, têm mesma tatuagem na mão direita
Neymar e o enteado, Tiago Ramos, têm mesma tatuagem na mão direita Crédito: Reprodução/Instagram

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