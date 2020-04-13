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Pedro Permuy

Ex-BBB André Martinelli supera doença e lança curso de lifestyle

Ex-brother capixaba dará mais detalhes sobre vida, carreira e avaliará o “BBB 20” em entrevista exclusiva com a coluna nesta segunda (13) em live no Instagram de A GAZETA

Públicado em 

13 abr 2020 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O ex-BBB André Martinelli
O ex-BBB André Martinelli Crédito: Reprodução/Instagram @andremartinelli
André Martinelli, do “BBB 13”, está com o perfil empreendedor mais aflorado do que nunca. Pouco antes da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus começar, o bonitão já tinha confidenciado à coluna que estava com a ideia de lançar curso presencial sobre lifestyle. E o plano continua.
Nos próximos meses, os fãs do capixaba deverão conhecer a rotina que o ex-brother leva por meio de palestra e workshops que ele pretende dar em formato de curso para ensinar o próprio estilo de vida.
“Os fãs falam muito que gostam de ver minha disposição do dia a dia, como lido bem com tudo. Então, percebi que poderia fazer tudo o que já faço de forma profissional e ajudar mais pessoas. O curso vai mostrar como o esporte teve papel fundamental para eu superar meu hipotireoidismo. E, no final, eu mostro como descobri a importância disso para performance pessoal”, adianta, em bate-papo com este colunista.
Há cerca de cinco anos, quando foi diagnosticado com a doença que atinge a glândula responsável por produzir um hormônio específico, sentia alguns sinais clássicos do hipotireoidismo, como fraqueza, desequilíbrio do peso e fadiga. De lá para cá, passou a se tratar com um medicamento diário e conseguiu colocar tudo nos trilhos. 

LIVE COM ANDRÉ MARTINELLI EM @AGAZETAES

O mesmo dará mais detalhes nesta segunda-feira (13), quando André participará de bate-papo exclusivo com a coluna por meio de live no Instagram de A GAZETA (@AGazetaES), a partir das 19h. Na oportunidade, o ex-BBB topou detalhar ainda mais os planos da carreira, falar de vida pessoal e fazer um balanço de como está o “BBB 20”.
Vale lembrar que André já esteve por dentro da casa mais vigiada do Brasil na edição do reality da Globo deste ano. Em uma ação especial, o capixaba desfilou para os confinados, conforme a coluna também registrou na ocasião.
Na oportunidade, o ex-BBB Lucas Fernandes também participou do desfile ao lado do capixaba

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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