Ex-BBB André Martinelli supera doença e lança curso de lifestyle

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Fechando aquele treinão em casa pra ajudar a equilibrar o corpo e a mente. Engraçado que depois de 13 dias isolados sinto um pouco do que foi o confinamento do bbb. Chega uma hora que você quer sair, treinar, encontrar os amigos, surfar então nem se faleeee, que conexão....mas o bem maior está em primeiro lugar, é a hora de termos empatia a cima de tudo. E vamos cuidar do nosso bem mais importante, nós mesmos. . Postei uma matéria no stories falando da importância de treinar para manter a mente sã. Matéria super bacana publicada pela FORBES, acessa lá #ficadica #traning #lifestyle #itsallaboutstyle