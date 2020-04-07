Wanessa Camargo fala de filhos na quarentena e saudade de Guarapari

A cantora Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa

Os filhos da cantora, frutos de seu casamento com o empresário capixaba Marcus Buaiz , José Marcus e João Francisco, estão tendo aulas pela web. Mas a presença da dupla junto do casal tem sido bastante aproveitada.

Durante o bate-papo, Wanessa falou que está usando o tempo em família para se reavaliar como mãe e que ficar mais tempo junto dos herdeiros tem sido bom para o relacionamento de todos.

Por outro lado, onde a artista queria mesmo estar era na mansão que a família Buaiz, de seu esposo, tem em condomínio de luxo de Guarapari , no Espírito Santo. "Como eu queria estar em Guarapari nesta quarentena", exclama. "Com meus sobrinhos, minha cunhada, minha sogra...", complementa, se referindo à família de Marcus, que vive no Estado.

20 ANOS DE CARREIRA

2020 chega como marca das duas décadas de carreira de Wanessa, que não se esquivou de adiantar para os fãs o que está por vir durante a conversa. Por conta da pandemia da Covid-19, a cantora teve que rever todo seu cronograma de lançamentos e shows. Ainda assim, pretende lançar DVD especial para comemorar sua trajetória na música ainda neste ano.

De seu projeto das 7 músicas autorais com clipe que começaram a ser lançadas em setembro do ano passado, três das canções tiveram que ser engavetadas. No entanto, já foram gravadas. Nesta leva de produções, Wanessa decidiu abordar temas sensíveis e particulares da própria vida, como relação com os pais, Zezé Di Camargo Zilu Camargo . O engavetamento também acabou contemplando EP que, segundo a artista, seria lançado com o resultado final desse trabalho.

"Mas os fãs podem esperar que alguma coisa vai sair. No momento, não tenho como responder como será, mas estamos trabalhando para entregar tudo para comemorarmos os 20 anos. Quem sabe, no fim de tudo isso, não faço um churrasco aqui em casa? A gente dá um jeito (risos)", brincou.