De quarentena, filho de Marcus Buaiz cria empresa aos 8 anos de idade

Ver essa foto no Instagram

Nosso tempo em casa tem fortalecido cada vez mais nossas ideias rsss . Eu e o José Marcus criamos uma empresa , que irá se chamar Jm2b ( José 2 Marcus ( eu e ele) e B de Buaiz ) ... Nosso foco será entretenimento em especial de Games. E nossa Garota Propaganda será @wanessa ❤️.... Seguimos assim tentando ensinar los , desde cedo que devemos fazer de um limão uma limonada e ser Feliz fazendo o que Ama ??