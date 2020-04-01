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Pedro Permuy

De quarentena, filho de Marcus Buaiz cria empresa aos 8 anos de idade

José Marcus Buaiz é apaixonado por games e, com a ajuda do pai, pretende investir no mercado do entretenimento assim que a pandemia do novo coronavírus der uma trégua

Públicado em 

01 abr 2020 às 09:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Wanessa Camargo e o filho José Marcus Buaiz
Wanessa Camargo e o filho José Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
A visão empreendedora aflora cedo na família Buaiz. Se Eduarda Buaiz, em bate-papo com A GAZETA no ano passado, falar que os filhos fazem pesquisa de mercado (à sua maneira) com os amiguinhos da escola não te convenceu disso, caro leitor, aqui vai mais uma: José Marcus, de 8 anos, filho mais velho de Marcus Buaiz (irmão de Duda, para os íntimos), aproveitou o período de quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus para criar sua própria empresa.
Trata-se do projeto de uma firma voltada para games, mercado que a cada ano se mostra crescentemente promissor pelo Brasil afora. “Eu e o José Marcus criamos uma empresa que irá se chamar Jm2b. Nosso foco será entretenimento em especial de games”, escreveu Marcus, em um post feito no Instagram.

WANESSA CAMARGO: A GAROTA-PROPAGANDA

A coluna, que não dorme no ponto, foi atrás do empresário para entender melhor a empreitada. “É uma ideia totalmente concebida pelo José Marcus. Eu tentei traduzir em uma logomarca (risos)", conta, para este colunista, mostrando que a esposa, Wanessa Camargo, será a garota-propaganda da empresa.
Wanessa Camargo e o filho José Marcus Buaiz
  Crédito: Arquivo pessoal/Coluna Pedro Permuy
A ideia é, ainda, bastante embrionária. No entanto, pai e filho têm, sim, intenção de colocá-la em prática assim que o isolamento pela Covid-19 der uma trégua. “Nós vamos colocar em prática sim, né, meu filho?”, falou o pai com José Marcus, enquanto conversava com a coluna, e o menino respondeu: “É sim”.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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