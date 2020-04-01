De quarentena, filho de Marcus Buaiz cria empresa aos 8 anos de idade

A visão empreendedora aflora cedo na família Buaiz. Se Eduarda Buaiz, em bate-papo com A GAZETA no ano passado, falar que os filhos fazem pesquisa de mercado (à sua maneira) com os amiguinhos da escola não te convenceu disso, caro leitor, aqui vai mais uma: José Marcus, de 8 anos, filho mais velho de Marcus Buaiz (irmão de Duda, para os íntimos), aproveitou o período de quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus para criar sua própria empresa.
Trata-se do projeto de uma firma voltada para games, mercado que a cada ano se mostra crescentemente promissor pelo Brasil afora. “Eu e o José Marcus criamos uma empresa que irá se chamar Jm2b. Nosso foco será entretenimento em especial de games”, escreveu Marcus, em um post feito no Instagram.
WANESSA CAMARGO: A GAROTA-PROPAGANDA
A coluna, que não dorme no ponto, foi atrás do empresário para entender melhor a empreitada. “É uma ideia totalmente concebida pelo José Marcus. Eu tentei traduzir em uma logomarca (risos)", conta, para este colunista, mostrando que a esposa, Wanessa Camargo, será a garota-propaganda da empresa.
A ideia é, ainda, bastante embrionária. No entanto, pai e filho têm, sim, intenção de colocá-la em prática assim que o isolamento pela Covid-19 der uma trégua. “Nós vamos colocar em prática sim, né, meu filho?”, falou o pai com José Marcus, enquanto conversava com a coluna, e o menino respondeu: “É sim”.