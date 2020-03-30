Coronavírus: após meses viajando, modelo se isola por prevenção no ES

"Comecei a viajar em maio de 2019, fiquei praticamente 10 meses viajando. Até eu sair da Tailândia estava tudo bem controlado em todos os lugares. Logo que cheguei à Grécia, a situação piorou rapidamente e, então, decidi voltar para o Brasil mesmo com o contrato sem ter chegado ao fim", confidencia, com exclusividade à coluna.