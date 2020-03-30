Coronavírus: após meses viajando, modelo se isola por prevenção no ES

Adam Saick, de 22 anos, tinha uma agenda apertada para cumprir em diversos países do mundo como modelo pela Andy Models. Natural de Afonso Cláudio, no Espírito Santo
, ele começou o percurso internacional indo à China, depois Itália
, em seguida Tailândia. Depois, quando chegou à Grécia, teve que interromper a jornada pela pandemia do novo coronavírus
.
"Comecei a viajar em maio de 2019, fiquei praticamente 10 meses viajando. Até eu sair da Tailândia estava tudo bem controlado em todos os lugares. Logo que cheguei à Grécia, a situação piorou rapidamente e, então, decidi voltar para o Brasil mesmo com o contrato sem ter chegado ao fim", confidencia, com exclusividade à coluna.
Em bate-papo, o capixaba também detalha que, mesmo sem apresentar nenhum dos sintomas da Covid-19
, decidiu se manter isolado preventivamente em Vila Velha, região Metropolitana da Grande Vitória, para evitar quaisquer problemas.
"Estou de quarentena
em Vila Velha para depois voltar para Afonso Cláudio. Fiquei com medo, justamente, por ter passado por vários países diferentes, ter viajado. Achei melhor ficar um período sozinho, sem contato com nada, nem ninguém, antes de voltar para casa", conta.
Adam só está com muitas saudades da família, que continua morando na cidade do interior do Estado. "Estou feliz por ter voltado ao Brasil, mas triste por não ter visto meus pais e minha família ainda. A saudade aperta (risos), mas só faltam alguns dias. Tenho que pensar assim", conclui.