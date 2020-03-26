Sheyla Hershey é internada com pneumonia e suspeita de coronavírus

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I went to the ER yesterday for difficulties breathing and sharp pain on my upper back. The nightmare begins. I have upper respiratory infection and there was nothing they could do for me at the hospital. My fever was up to 102.8 they gave something for pain, for drop the fever down and send me home. In less than an hour they ship me back home. People wake up they refused to test me for #covid_19 VIRUS. they told me I would have to get test someone else because of the shortage at their hospital. I have the #symptoms but they couldn’t test me. Because of my age. The test they have is for 60 and older with health risk. So I’m home feeling like I was hot by a truck. ???? please pray for me. . . . . . #pray #stayhome #healthcareworkers #hospital #quarentena #sick #sheylahershey #pain