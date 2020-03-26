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Pedro Permuy

Sheyla Hershey é internada com pneumonia e suspeita de coronavírus

Sheyla, que ficou famosa por já ter ostentado os maiores seios do mundo, deu entrada em hospital de Nova Iorque com sintomas da Covid-19, como febre e dor

Publicado em 26 de Março de 2020 às 13:58

Públicado em 

26 mar 2020 às 13:58
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A capixaba Sheyla Hershey
A capixaba Sheyla Hershey Crédito: Reprodução/Instagram @sheylahoficial
Sheyla Hershey está passando por maus bocados em Nova York, nos Estados Unidos. Não bastasse já ter sido diagnosticada com um quadro de pneumonia bastante grave assim que deu entrada no centro médico, a capixaba que já teve os maiores seios do mundo foi isolada na manhã desta quinta (26) em um hospital americano sob suspeita de ter sido infectada com o novo coronavírus.
Ela começou a sentir uma dor insuportável nas costas nesta semana e nesta manhã (26) decidiu buscar ajuda médica. Com febre de quase 40°C, Sheyla acabou sendo internada pelos médicos do Bellevue Hospital Center, de Nova Iorque.
“Já fiz o teste para o coronavírus, mas não saiu o resultado. Só devo ter esse resultado dentro de 10 dias, mas tudo indica que estou infectada. Mesmo assim, estou com um quadro de pneumonia grave”, diz, em bate-papo com a coluna.
Sheyla ainda alegou que os médicos a isolaram por prevenção e que os sintomas são compatíveis com as da Covid-19. “Eu falei com os médicos que achava que poderia ser uma crise de pedras nos rins, mas eles estão achando a febre alta e constante um sinal estranho. Também não consigo respirar direito e as dores estão justamente na área dos pulmões”, fala.
A capixaba pede que os fãs enviem boas energias e as coloque em suas orações. A coluna deseja melhoras!
Ver essa foto no Instagram

I went to the ER yesterday for difficulties breathing and sharp pain on my upper back. The nightmare begins. I have upper respiratory infection and there was nothing they could do for me at the hospital. My fever was up to 102.8 they gave something for pain, for drop the fever down and send me home. In less than an hour they ship me back home. People wake up they refused to test me for #covid_19 VIRUS. they told me I would have to get test someone else because of the shortage at their hospital. I have the #symptoms but they couldn’t test me. Because of my age. The test they have is for 60 and older with health risk. So I’m home feeling like I was hot by a truck. ???? please pray for me. . . . . . #pray #stayhome #healthcareworkers #hospital #quarentena #sick #sheylahershey #pain

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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