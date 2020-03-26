Sheyla Hershey é internada com pneumonia e suspeita de coronavírus

Sheyla Hershey
está passando por maus bocados em Nova York, nos Estados Unidos. Não bastasse já ter sido diagnosticada com um quadro de pneumonia bastante grave assim que deu entrada no centro médico, a capixaba que já teve os maiores seios do mundo foi isolada na manhã desta quinta (26) em um hospital americano sob suspeita de ter sido infectada com o novo coronavírus
.
Ela começou a sentir uma dor insuportável nas costas nesta semana e nesta manhã (26) decidiu buscar ajuda médica. Com febre de quase 40°C, Sheyla acabou sendo internada pelos médicos do Bellevue Hospital Center, de Nova Iorque.
“Já fiz o teste para o coronavírus, mas não saiu o resultado. Só devo ter esse resultado dentro de 10 dias, mas tudo indica que estou infectada. Mesmo assim, estou com um quadro de pneumonia grave”, diz, em bate-papo com a coluna.
Sheyla ainda alegou que os médicos a isolaram por prevenção e que os sintomas são compatíveis com as da Covid-19
. “Eu falei com os médicos que achava que poderia ser uma crise de pedras nos rins, mas eles estão achando a febre alta e constante um sinal estranho. Também não consigo respirar direito e as dores estão justamente na área dos pulmões”, fala.
A capixaba pede que os fãs enviem boas energias e as coloque em suas orações. A coluna deseja melhoras!