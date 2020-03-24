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Pedro Permuy

Coronavírus: França exige novo documento para capixaba sair de casa

Pós-doutora em Linguística, Luciana Moraes fala de surto de Covid-19 na França, onde vive atualmente com a família, e exibe novo documento que polícia exige a qualquer cidadão que saia do isolamento no país

Publicado em 24 de Março de 2020 às 13:54

Públicado em 

24 mar 2020 às 13:54
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Coronavírus: Governo da França exige novo documento para cidadãos saírem de casa e deixarem isolamento Crédito: Luciana Moraes
Desde que o surto do novo coronavírus  foi considerado pandemia mundial, para que qualquer cidadão possa sair de casa sem ter maiores dores de cabeça, na França, é preciso que ele carregue consigo um novo documento obrigatório. No arquivo, o próprio indivíduo assume responsabilidade por deixar o isolamento domiciliar. 
Na ficha, é necessário que o residente justifique o motivo de estar na rua, como conta a capixaba pós-doutora em Linguística Luciana Moraes à coluna. Atualmente, ela vive no país da Europa com a família, mas tem evitado sair de casa.
“A gente baixa e preenche. Tem de portar um sempre que sair de casa. A polícia pede o documento quando te encontra na rua, no ônibus...”, relata.
O governo francês anunciou, na televisão, sobre a obrigatoriedade do documento. O arquivo fica disponível para ser impresso e preenchido à mão via site da administração pública.

PANDEMIA: “OS NÚMEROS CRESCEM EM PROGRESSÃO GEOMÉTRICA”

Luciana fala do pânico entre os cidadãos da França. Assim como o capixaba tem visto pela Grande Vitória, o francês está observando supermercados lotados e correria para fazer estoque de mantimentos.
“Parte da população está meio surtada, com medo de faltarem mantimentos. Então (o documento) é uma forma de obrigar as pessoas a pensarem no motivo que as faz saírem de casa”, destaca a pós-doutora.
A pós-doutora em Linguística e professora capixaba Luciana Moraes (à direita) vive na França, atualmente, com a família Crédito: Arquivo pessoal

JUNTOS PELO ÁLCOOL GEL: A SOLIDARIEDADE

Já que falamos em corrida às prateleiras, vai aqui um registro simpático que uma amiga da coluna presenciou na última semana, em um supermercado da Mata da Praia, em Vitória.
Antes que o estabelecimento abrisse as portas, duas mulheres conversavam na porta do local sobre a proliferação dos casos de Covid-19 no Estado. Uma delas disse à outra que não estava encontrando álcool em gel e demonstrou preocupação.
Assim que o supermercado abriu, a solidária senhora conseguiu encontrar e apanhou dois frascos do produto para entregar à recém-formada amiga, para que a família dela também se protegesse.
“Mas a senhora que encontrou o álcool gel e estava levando para a outra mulher ficou com o carrinho de compras dela agarrado ao corpo. Estava com medo de que outro consumidor pegasse algo que ela já havia escolhido”, conta a amiga da coluna.
Aqui, então, a prova de que álcool gel realmente pode estar faltando no mercado. Mas a solidariedade que o brasileiro tem, indiscutivelmente, sobra. 
Supermercado cheio: sindicato aponta risco de contaminação Crédito: Divulgação

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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