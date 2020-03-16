Designer capixaba com coronavírus fala dos sintomas e mostra a rotina em casa

Na gravação, a empresária surge com a voz anasalada e explica que está bem. "Oi, gente. Passando só para mostrar que estou viva, está tudo bem. Estou acompanhando pela televisão o que tem acontecido, todo mundo sempre me pergunta o tempo todo como eu estou... A gente está no mesmo quadro aqui em casa. Tem hora que melhora, tem hora que piora, mas continua como se fosse uma gripe que perdura um tempo maior”.