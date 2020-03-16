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Pedro Permuy

Designer capixaba com coronavírus fala dos sintomas e mostra a rotina em casa

Emar Batalha está isolada em seu apartamento, em São Paulo, e mostra como é conviver com o Covid-19 pelos stories do Instagram

Publicado em 16 de Março de 2020 às 20:20

Públicado em 

16 mar 2020 às 20:20
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A designer capixaba de joias Emar Batalha Crédito: Reprodução/Instagram @emarbatalha
Emar Batalha revelou, neste domingo (15), que está com o novo coronavírus por meio de seus stories do Instagram. Pela mesma rede social, na tarde desta segunda (16), a designer capixaba de joias detalhou os sintomas que apresenta, falou sobre seu atual estado de saúde e agradeceu a preocupação dos amigos.
Na gravação, a empresária surge com a voz anasalada e explica que está bem. "Oi, gente. Passando só para mostrar que estou viva, está tudo bem. Estou acompanhando pela televisão o que tem acontecido, todo mundo sempre me pergunta o tempo todo como eu estou... A gente está no mesmo quadro aqui em casa. Tem hora que melhora, tem hora que piora, mas continua como se fosse uma gripe que perdura um tempo maior”.
Nas imagens que seguem, ela mostra um presente recebido e como tem passado o tempo. Além de ver o noticiário, a capixaba tem jogado cartas com a família.
Emar começou a apresentar sintomas clássicos da gripe na última quarta-feira (11). Nos primeiros vídeos publicados na web, em que admitiu estar com o Covid-19, ela também comparou a condição à vez em que teve dengue hemorrágica, indicando que a doença transmitida pelo mosquito, para ela, foi pior.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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