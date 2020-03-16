Designer capixaba com coronavírus fala dos sintomas e mostra a rotina em casa

Na gravação, a empresária surge com a voz anasalada e explica que está bem. "Oi, gente. Passando só para mostrar que estou viva, está tudo bem. Estou acompanhando pela televisão o que tem acontecido, todo mundo sempre me pergunta o tempo todo como eu estou... A gente está no mesmo quadro aqui em casa. Tem hora que melhora, tem hora que piora, mas continua como se fosse uma gripe que perdura um tempo maior”.
Nas imagens que seguem, ela mostra um presente recebido e como tem passado o tempo. Além de ver o noticiário, a capixaba tem jogado cartas com a família.
Emar começou a apresentar sintomas clássicos da gripe na última quarta-feira (11). Nos primeiros vídeos publicados na web, em que admitiu estar com o Covid-19
, ela também comparou a condição à vez em que teve dengue hemorrágica, indicando que a doença transmitida pelo mosquito, para ela, foi pior.