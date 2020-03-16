Designer capixaba de joias afirma que está com coronavírus

Designer de joias, a capixaba Emar Batalha afirmou que está com coronavírus Crédito: Reprodução | Instagram

Em vídeos publicados nas redes sociais neste domingo (15), a designer capixaba de joias Emar Batalha, que mora em São Paulo, afirmou que está com o novo coronavírus . O mesmo diagnóstico também foi dado ao marido dela, Sérgio Davila; o resultado do exame feito pela filha deles, de apenas três anos de idade, deu negativo para a doença.

Na quarta-feira (11), eu comecei a sentir os primeiros sintomas e achei que era uma gripe normal. Eu, particularmente, não tive febre em momento algum. Eu tenho falta de ar às vezes e tem hora que eu não sinto nada. Já o Sérgio, por exemplo, apresentou uma febre em torno dos 37,5°C e dor no corpo, contou a designer.

Seguindo as orientações passadas pelo Ministério da Saúde , a família permanecerá em isolamento doméstico. A Alice (filha) ficará conosco nesse período de quarentena. Nos contatos com os nossos funcionários, nós mantemos distância, usamos máscaras e álcool em gel. Vamos tomar todo o cuidado com a equipe, afirmou.

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De acordo com ela, é justamente essa atitude que é a principal para conter a transmissão. As pessoas que não estão contaminadas podem evitar aglomerações e reforçar a higiene, mas o mais importante é que quem está contagiado tome todas as medidas possíveis, porque só assim vamos parar de passar esse vírus adiante, defendeu Emar.