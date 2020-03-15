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Covid-19

Com transmissão local no ES, saiba como se proteger do coronavírus

Se forem mantidos, recomendação do Ministério da Saúde é que ocorram virtualmente e sem plateia ou público, evitando a concentração de pessoas

Publicado em 15 de Março de 2020 às 11:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 11:52
Ministério da Saúde tem orientações específicas para situação da Grande Vitória e de Linhares Crédito: Divulgação
Para as cidades da Grande Vitória (CariacicaSerraVianaVila Velha e Vitória) e o município de Linhares, no Norte do Estado, declarados oficialmente como áreas de transmissão local de coronavírus, há orientações específicas do Ministério da Saúde, como a recomendação de cancelamento ou adiamento de eventos com aglomeração.
Essa ainda não é uma obrigação, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, mas se os eventos forem mantidos recomenda-se que ocorram virtualmente e sem plateia ou público, evitando a concentração de pessoas. 
O boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) orienta que organizadores de eventos devem notificar às secretarias municipais de Saúde e cumprir as regras exigidas. É preciso garantir atendimento médico, disponibilizar locais para lavar as mãos com frequência e dispositivos com álcool em gel e ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimões, maçanetas e banheiros.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

Há ainda recomendações especiais para idosos e pessoas com doenças crônicas que residem nessas cidades e de ação dos serviços de saúde. Veja a lista com as medidas gerais que devem ser tomadas em áreas com transmissão local de coronavírus (Grande Vitória e Linhares):
  • Idosos e doentes crônicos:  recomenda-se restrição de contato social (viagens, cinema, shoppings, shows e locais com aglomeração) e vacinar-se contra influenza (gripe).

  • Unidades Básicas de Saúde ou consultóriospacientes identificados com Síndrome Respiratória Aguda Grave devem ser encaminhados aos serviços de urgência/emergência ou hospitalares de referência, conforme plano de contingência da Sesa.

  • Serviços de Saúde: serviços de Atenção Primária a Saúde/Estratégia de Saúde da Família, serviços de urgência/emergência ou hospitalares, públicos e privados, farão uso de "fast-track" específico no primeiro contato do paciente.


  • Eventos com aglomeração (governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas)
     - Os organizadores ou responsáveis devem notificar à secretaria de Saúde do município e cumprir as regras previstas na Portaria de Consolidação º 5, de 28 de setembro de 2017;
    - Ter garantia de atendimento médico e cumprimento de suporte ventilatório, com EPI;
    - Disponibilizar locais para lavar as mãos com frequência, dispenser com álcool em gel na concentração de 70% e toalhas de papel descartável;
    - Ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária ou solução para desinfecção contra o coronavírus;
    - Considerar a possibilidade de adiar ou cancelar. Não sendo possível, recomenda-se que o evento ocorra virtualmente e sem plateia ou público, evitando a concentração de pessoas.

CASAGRANDE REFORÇA

O governador Renato Casagrande (PSB) também se manifestou em seu perfil do Twitter sobre as novas recomendações de prevenção do coronavírus no Estado:

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