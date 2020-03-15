Com transmissão local no ES, saiba como se proteger do coronavírus

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS
- Idosos e doentes crônicos: recomenda-se restrição de contato social (viagens, cinema, shoppings, shows e locais com aglomeração) e vacinar-se contra influenza (gripe).
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Unidades Básicas de Saúde ou consultórios: pacientes identificados com Síndrome Respiratória Aguda Grave devem ser encaminhados aos serviços de urgência/emergência ou hospitalares de referência, conforme plano de contingência da Sesa.
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Serviços de Saúde: serviços de Atenção Primária a Saúde/Estratégia de Saúde da Família, serviços de urgência/emergência ou hospitalares, públicos e privados, farão uso de "fast-track" específico no primeiro contato do paciente.
- Eventos com aglomeração (governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas):
- Os organizadores ou responsáveis devem notificar à secretaria de Saúde do município e cumprir as regras previstas na Portaria de Consolidação º 5, de 28 de setembro de 2017;
- Ter garantia de atendimento médico e cumprimento de suporte ventilatório, com EPI;
- Disponibilizar locais para lavar as mãos com frequência, dispenser com álcool em gel na concentração de 70% e toalhas de papel descartável;
- Ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária ou solução para desinfecção contra o coronavírus;
- Considerar a possibilidade de adiar ou cancelar. Não sendo possível, recomenda-se que o evento ocorra virtualmente e sem plateia ou público, evitando a concentração de pessoas.