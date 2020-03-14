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Contágio

ES tem primeiro caso de transmissão local de coronavírus

Secretaria da Saúde divulgou boletim na noite deste sábado confirmando quatro casos no Estado

Publicado em 14 de Março de 2020 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 19:08
Coronavírus: mais um caso no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Coronavírus - ES tem primeiro caso de transmissão local de coronavírus
* Matéria atualizada após publicação de novo boletim da Sesa, às 20h04, deste sábado: número de casos passou para 4
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou na noite deste sábado (14) o primeiro caso de transmissão local do novo coronavírus no Espírito Santo. Segundo boletim divulgado pela Secretaria, ao todo, já são quatro casos da doença confirmados em terras capixabas.

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De acordo com a Sesa, dos dois casos de Covid-19 confirmados neste sábado, um é decorrente de transmissão local e o outro não.
A transmissão local foi com o cunhado do homem vindo da Inglaterra, que foi o segundo diagnosticado com a doença no Estado, e que acabou deixando Vila Velha e viajando para São Paulo, mesmo com a determinação de ficar em isolamento. Já o outro caso também é de uma pessoa vinda da Inglaterra.  De acordo com a Sesa, esse quarto paciente está em isolamento domiciliar com sintomas leves. Não foram divulgados outros detalhes sobre o paciente.

ENTENDA A TRANSMISSÃO LOCAL

A transmissão local significa que o contágio aconteceu no Espírito Santo, ainda que tenha sido originado de pessoas que viajaram para o exterior. Os dois primeiros casos registrados no ES eram de pessoas que viajaram para fora do país e retornaram ao Estado com a doença.  São eles: uma mulher capixaba vinda da Itália e um homem vindo da Inglaterra.
Segundo informações iniciais da Sesa, o homem que contraiu o vírus no Estado mora em Linhares e esteve com o parente na Grande Vitória. O teste foi feito pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), em Vitória.

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PACIENTE ERA MONITORADO EM LINHARES

paciente já vinha sendo monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, por ter apresentado sintomas compatíveis com a doença. Ele está em isolamento em casa mas sem sinais de gravidade.
Já o homem que havia saído do Estado, foi localizado pela Polícia Federal e encontra-se em isolamento em um hotel da Capital paulista. Ele tem viagem agendada para Londres para o dia 16, porém aguarda a liberação para viajar e sair do isolamento.

PREFEITURAS

Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Linhares informou que o caso é conduzido exclusivamente pela Sesa. O secretário municipal de Saúde, Saulo Meireles, afirmou para a reportagem que uma pessoa que mora na mesma casa do homem infectado na cidade fez o teste e o resultado deu negativo. 
Já a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, informou que já está contactando outros parentes da família que residem no município para monitorar e realizar testes do vírus.

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