Coronavírus: mais um caso no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - ES tem primeiro caso de transmissão local de coronavírus

* Matéria atualizada após publicação de novo boletim da Sesa, às 20h04, deste sábado: número de casos passou para 4

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou na noite deste sábado (14) o primeiro caso de transmissão local do novo coronavírus no Espírito Santo . Segundo boletim divulgado pela Secretaria, ao todo, já são quatro casos da doença confirmados em terras capixabas.

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De acordo com a Sesa, dos dois casos de Covid-19 confirmados neste sábado, um é decorrente de transmissão local e o outro não.

ENTENDA A TRANSMISSÃO LOCAL

A transmissão local significa que o contágio aconteceu no Espírito Santo, ainda que tenha sido originado de pessoas que viajaram para o exterior. Os dois primeiros casos registrados no ES eram de pessoas que viajaram para fora do país e retornaram ao Estado com a doença. São eles: uma mulher capixaba vinda da Itália e um homem vindo da Inglaterra

Segundo informações iniciais da Sesa, o homem que contraiu o vírus no Estado mora em Linhares e esteve com o parente na Grande Vitória. O teste foi feito pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), em Vitória.

PACIENTE ERA MONITORADO EM LINHARES

Já o homem que havia saído do Estado, foi localizado pela Polícia Federal e encontra-se em isolamento em um hotel da Capital paulista. Ele tem viagem agendada para Londres para o dia 16, porém aguarda a liberação para viajar e sair do isolamento.

PREFEITURAS

Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Linhares informou que o caso é conduzido exclusivamente pela Sesa. O secretário municipal de Saúde, Saulo Meireles, afirmou para a reportagem que uma pessoa que mora na mesma casa do homem infectado na cidade fez o teste e o resultado deu negativo.