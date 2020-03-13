Coronavírus: Linhares tem dois casos suspeitos, diz prefeitura

Prefeitura de Linhares Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares

As amostras dos dois pacientes foram colhidas no local onde foram atendidos. O material coletado foi encaminhado para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória. Segundo a Prefeitura, os resultados deverão ser divulgados neste fim de semana.

Ainda de acordo com a Prefeitura, não há nenhum paciente com suspeita de coronavírus internado no Hospital Geral de Linhares (HGL). Essa informação circulou pelo município na tarde desta sexta-feira, mas foi desmentida pela prefeitura.