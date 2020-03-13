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Covid-19

Coronavírus: Linhares tem dois casos suspeitos, diz prefeitura

Segundo a Secretaria de Saúde, pacientes estão em isolamento domiciliar; resultado dos exames devem ser divulgados no final de semana

Publicado em 13 de Março de 2020 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 18:17
Prefeitura de Linhares Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares
Dois pacientes com suspeita de coronavírus (Covid-19) foram registrados em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Secretaria de Saúde do município informou, nesta sexta-feira (13), que os pacientes apresentaram sintomas compatíveis com a doença, sem sinais de gravidade e estão sendo monitorados.
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A prefeitura informou que a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) foi notificada dos casos, e dados oficiais foram registrados pelo município em um sistema de notificação do Ministério da Saúde.
As amostras dos dois pacientes foram colhidas no local onde foram atendidos. O material coletado foi encaminhado para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória. Segundo a Prefeitura, os resultados deverão ser divulgados neste fim de semana.
Ainda de acordo com a Prefeitura, não há nenhum paciente com suspeita de coronavírus internado no Hospital Geral de Linhares (HGL). Essa informação circulou pelo município na tarde desta sexta-feira, mas foi desmentida pela prefeitura.
A Secretaria de Saúde informou que os pacientes considerados suspeitos estão em isolamento domiciliar, seus familiares estão orientados com relação às medidas necessárias para se prevenirem, como uso de máscaras, higienização das mãos e não compartilhamento de objetos de uso pessoal.

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