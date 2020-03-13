Coronavírus: Festa da Penha 2020 pode acontecer em formato virtual

Festa da Penha em 2020 poderá ser feita em forma virtual Crédito: Bernardo Cotinho / Arquivo GZ

Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo , pode acontecer de forma virtual por conta da possibilidade de propagação do coronavírus. A informação é da Comissão Organizadora da Festa da Penha.

A festividade, que acontece entre os dias 12 a 20 de abril, celebra seus 450 anos de uma das maiores festas em devoção à Nossa Senhora do Brasil. O evento pretendia reunir cerca de um milhão de pessoas durante os oito dias de celebração, em missas no Campinho, romarias e no Parque da Prainha.

Evento reúne milhares de pessoas de todo país e até do exterior Crédito: TV Gazeta

A grande aglomeração poderia contribuir com propagação do Covid-19, já que a disseminação do vírus acontece de pessoa a pessoa, por gotículas respiratórias ou contato. Durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (13), o governador Renato Casagrande confirmou a possibilidade da Festa da Penha acontecer em um formato diferente.

"Os organizadores estão pensando em um outro formato para a festa. Eu vou me reunir com Dom Dario. A Festa da Penha acontecerá, mas pode ser em um outro formato" Renato Casagrande - Governador do ES

O arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, preferiu não antecipar muitas informações porque, segundo ele, tudo dependerá de como a doença vai avançar em território capixaba. "Temos um plano A e um plano B. De um jeito ou de outro, a festa vai acontecer", assegura.

Dom Dario diz que a perspectiva é oferecer um canal na internet para os fiéis que não estiverem bem de saúde, ou para aqueles que hesitarem em ir ao Convento, poderem acompanhar as celebrações. Quanto às romarias, tradicionais nos festejos em homenagem à Nossa Senhora da Penha, ainda não há garantias. Mais uma vez, segundo o arcebispo, vai depender da maneira como estará a circulação do coronavírus no Estado.

Segundo a organização do evento, contudo, o cancelamento da Festa da Penha de maneira presencial tem grandes chances de acontecer, e a decisão final deve ser tomada nos próximos dias.

Em nota, a Comissão Organizadora afirmou que a segurança dos fiéis é mais importante, mas todos devem ter a oportunidade de realizar suas orações, agradecimentos e intenções, e por isso, a possibilidade da festa ser realizada de maneira virtual. Confira a nota na íntegra: