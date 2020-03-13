Coronavírus: Festa da Penha 2020 pode acontecer em formato virtual

A Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo, pode acontecer de forma virtual por conta da possibilidade de propagação do coronavírus. A informação é da Comissão Organizadora da Festa da Penha.
A festividade, que acontece entre os dias 12 a 20 de abril, celebra seus 450 anos de uma das maiores festas em devoção à Nossa Senhora do Brasil. O evento pretendia reunir cerca de um milhão de pessoas durante os oito dias de celebração, em missas no Campinho, romarias e no Parque da Prainha.
A grande aglomeração poderia contribuir com propagação do Covid-19, já que a disseminação do vírus acontece de pessoa a pessoa, por gotículas respiratórias ou contato. Durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (13), o governador Renato Casagrande confirmou a possibilidade da Festa da Penha acontecer em um formato diferente.
"Os organizadores estão pensando em um outro formato para a festa. Eu vou me reunir com Dom Dario. A Festa da Penha acontecerá, mas pode ser em um outro formato"
O arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, preferiu não antecipar muitas informações porque, segundo ele, tudo dependerá de como a doença vai avançar em território capixaba. "Temos um plano A e um plano B. De um jeito ou de outro, a festa vai acontecer", assegura.
Dom Dario diz que a perspectiva é oferecer um canal na internet para os fiéis que não estiverem bem de saúde, ou para aqueles que hesitarem em ir ao Convento, poderem acompanhar as celebrações. Quanto às romarias, tradicionais nos festejos em homenagem à Nossa Senhora da Penha, ainda não há garantias. Mais uma vez, segundo o arcebispo, vai depender da maneira como estará a circulação do coronavírus no Estado.
Segundo a organização do evento, contudo, o cancelamento da Festa da Penha de maneira presencial tem grandes chances de acontecer, e a decisão final deve ser tomada nos próximos dias.
Em nota, a Comissão Organizadora afirmou que a segurança dos fiéis é mais importante, mas todos devem ter a oportunidade de realizar suas orações, agradecimentos e intenções, e por isso, a possibilidade da festa ser realizada de maneira virtual. Confira a nota na íntegra:
Desde abril de 2019, a organização da Festa da Penha vem trabalhando para fazer uma belíssima homenagem nesta edição em que o evento completa 450 anos. Sabemos do empenho e dedicação de cada voluntário e profissional envolvido nesse projeto de fé e devoção. Pensando neles e nos devotos de Nossa Senhora, a 30 dias do evento, a festa está pronta e foi apresentada ao público nesta quinta-feira (12). No entanto, nada nos é mais caro do que a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos nessa manifestação de amor. Nesse sentido, manteremos o evento, rezaremos e homenagearemos à Nossa Senhora das Alegrias. Porém, se necessário for para garantir a segurança dos fiéis, buscaremos fazer isso de forma virtual. Nossas equipes já estão empenhadas no desejo de oferecer o que há de mais moderno e acessível aos devotos de Nossa Senhora da Penha para que estes tenham a oportunidade de realizar suas orações, agradecimentos e intenções. Pedimos a compreensão da sociedade capixaba ao mesmo tempo em que garantimos que estamos trabalhando para que todos tenham a oportunidade de prestar suas homenagens à padroeira de forma segura. A Festa da Penha, aos 450 anos, ainda é capaz de surpreender aos capixabas. Em breve traremos as novidades.