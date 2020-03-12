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Em Vila Velha

Com atração nacional, Festa da Penha 2020 divulga programação

Maior evento religioso do Estado será realizado de 12 a 20 de abril com o tema 'Todas as gerações me chamarão bem-aventurada'

Publicado em 12 de Março de 2020 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 13:02
Festa da Penha 2019: Romaria dos Homens Crédito: Bernardo Cotinho / Arquivo GZ
Completando 450 anos em 2020, a Festa da Penha teve sua programação divulgada nesta quinta-feira (12). O oitavário será realizado de 12 a 20 de abril com o encerramento no dia da padroeira do Espírito Santo. Este ano, o tema será "Todas as gerações me chamarão bem-aventurada", com o objetivo de ressaltar os séculos de devoção à Maria e à perseverança do povo capixaba e dos frades que atuaram e atuam no Convento, cultivando esta devoção que atravessa gerações.

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Entre as novidades deste ano está a realização de missas à noite no Campinho. Segundo o frei Paulo Pereira, guardião do Convento, as missas noturnas são uma possibilidade de atrair ainda mais fiéis ao evento. Nós queremos ampliar a possibilidade de oferta para participação dos fiéis. O oitavário, que ordinariamente acontecia no Campinho na parte da tarde, este ano vai acontecer também à noite. Do domingo ao sábado, sempre às 15h, e de segunda à sexta-feira, também às 19h, explicou.
A mudança na estrutura da Prainha também é uma novidade para os devotos. Segundo a organização, o palco principal, que sempre ficava de lado para o Convento, desta vez ficará de frente, sendo montado mais ao fundo do Parque da Prainha.

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A gente nota um crescimento na participação de romeiros e devotos. O parque da Prainha acolhe bem, mas na tentativa de otimizar os espaços, nós sugerimos uma reestruturação das estruturas, sobretudo do palco e da praça de alimentação. Com isso, a gente espera garantir mais segurança e conforto, disse.
Buscando oferecer também um maior entretenimento para os participantes, a programação cultural foi ampliada pela prefeitura de Vila Velha. Estão confirmadas apresentações de orquestras e shows locais e nacionais durante todo o oitavário, com destaque para a apresentação do cantor Zé Geraldo, da dupla Jean e Juliano e da banda Big Beatles.

FERIADO

Este ano, pela primeira vez, o dia de Nossa Senhora da Penha será feriado estadual. A mudança se deu após a aprovação e sanção de lei, em julho de 2019, que conferiu a folga na data comemorativa. O feriado será sempre na segunda-feira, oitavo dia posterior ao Domingo de Páscoa. Em 2020, será em 20 de abril.

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FORA DO CONVENTO

Além das celebrações no Campinho e na Prainha de Vila Velha, a organização também programou atividades fora do Santuário e de suas proximidades. A imagem de Nossa Senhora da Penha montada na Enseada do Suá, em Vitória, no ano passado, será novamente exposta este ano. Também há eventos programados para a Catedral Metropolitana na Capital, entre elas a Bênção para Casais.
De acordo com a organização, a expectativa de devotos e visitantes para a Festa da Penha deste ano é ainda maior. Segundo frei Paulo, são esperados cerca de 1 milhão de pessoas durante o oitavário. 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA - FESTA DA PENHA 2020

  • 12 de abril (Domingo de Páscoa)
  • Missas na Capela do Convento: 05h, 07h, 09h e 11h
  • 10h - Benção dos Cavaleiros no Parque da Prainha
  • 15h - Abertura do Oitavário no Campinho do Convento
  • 16h - Missa - Área Pastoral Vila Velha
  • 20h30 - Orquestra de Sopro do Instituto Neobaces - Atrás da Igreja do Rosário, Prainha
  • 13 de abril (Segunda-feira)
  • Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30
  • 15h - Oitavário
  • 16h - Missa no Campinho
  • 19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Serrana
  • 20h30 - Orquestra e Cameria IFES na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha
  • 14 de abril (Terça-feira)
  • Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30
  • 15h - Oitavário
  • 16h - Missa no Campinho
  • 19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Cariacica/Viana
  • 20h - Noite Mariana - Catedral/Vitória
  • 20h30 - Camerata SESI na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha
  • 15 de abril (Quarta-feira)
  • -Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30
  • -15h - Oitavário
  • -16h - Missa no Campinho
  • -19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Benevente
  • -20h - Orquestra Projeto Vale Música - Prainha
  • -20h - Bênção para casais com Padre Adriano Zandoná - Catedral/Vitória
  • - 20h30 - Orquestra Projeto Vale Música na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha
  • 16 de abril (Quinta-feira)
  • Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30
  • 15h - Oitavário
  • 16h - Missa no Campinho
  • 19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Serra/Fundão
  • 20h - Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Santuário de Vila Velha
  • 20h30  Fábio Trindade na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha
  • 17 de abril (Sexta-feira)
  • Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30
  • 14h - Romaria dos Militares, com saída do Portão do Convento
  • 15h - Oitavário
  • 16h - Missa no Campinho
  • 19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Vitória
  • 20h - Jean e Juliano no Parque da Prainha
  • 21h30 - Zé Geraldo no Parque da Prainha
  • 18 de abril (Sábado)
  • Missa na Capela do Convento: 06h
  • 08h - Missa da Diocese de São Mateus no Campinho
  • 08h - Remaria - Saída da Praia da Costa
  • 08h - Romaria das Pessoas com Deficiência. Praça Duque de Caxias, Vila Velha
  • 10h - Translado da Imagem de Nossa Senhora da Penha pela Baía de Vitória
  • 10h - Missa da Romaria dos Adolescentes e Jovens no Campinho
  • 15h - Oitavário
  • 16h - Missa da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho
  • 16h - Banda Raízes no Palco Cultural na Praça de Alimentação, Prainha
  • 18h - Banda Benteví no Palco Cultural na Praça de Alimentação, Prainha
  • 18h - Missa e envio da Romaria dos Homens, na Catedral Metropolitana de Vitória
  • 19h - Início da caminhada rumo ao Parque da Prainha
  • 23h - Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha
  • 19 de abril (Domingo)
  • Missas na Capela do Convento às 05h, 07h e 11h
  • 09h - Missa no Campinho - CRB e Seminários
  • 10h - Benção dos Motociclistas no Parque da Prainha
  • 16h - Romaria das Mulheres - Santuário de Vila Velha
  • 17h - Encerramento do Oitavário e Missa da Romaria das Mulheres na Prainha
  • 19h - Cantores de Deus no Parque da Prainha
  • 20h30 - Banda Carol e Priscila Acústico no Parque da Prainha
  • 22h - Vigília Eucarística Jovem no Campinho do Convento
  • 20 de abril (Segunda-feira) - Dia da Padroeira do Espírito Santo
  • Missas na Capela do Convento às 00h, 02h, 06h, 07h30 e 12h
  • 08h - Romaria dos Ciclistas - Cobilândia, Vila Velha
  • 09h - Romaria dos Conguistas no Campinho do Convento
  • 10h - Missa das Pastorais Sociais no Campinho
  • 16h - Missa de Encerramento da Festa da Penha 2020 no Parque da Prainha
  • 19h - Ana Cintia no Parque da Prainha
  • 20h30 - Banda Big Beatles no Parque da Prainha

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