Com atração nacional, Festa da Penha 2020 divulga programação

Completando 450 anos em 2020, a Festa da Penha teve sua programação divulgada nesta quinta-feira (12). O oitavário será realizado de 12 a 20 de abril com o encerramento no dia da padroeira do Espírito Santo. Este ano, o tema será "Todas as gerações me chamarão bem-aventurada", com o objetivo de ressaltar os séculos de devoção à Maria e à perseverança do povo capixaba e dos frades que atuaram e atuam no Convento, cultivando esta devoção que atravessa gerações.
Entre as novidades deste ano está a realização de missas à noite no Campinho. Segundo o frei Paulo Pereira, guardião do Convento, as missas noturnas são uma possibilidade de atrair ainda mais fiéis ao evento. Nós queremos ampliar a possibilidade de oferta para participação dos fiéis. O oitavário, que ordinariamente acontecia no Campinho na parte da tarde, este ano vai acontecer também à noite. Do domingo ao sábado, sempre às 15h, e de segunda à sexta-feira, também às 19h, explicou.
A mudança na estrutura da Prainha também é uma novidade para os devotos. Segundo a organização, o palco principal, que sempre ficava de lado para o Convento, desta vez ficará de frente, sendo montado mais ao fundo do Parque da Prainha.
A gente nota um crescimento na participação de romeiros e devotos. O parque da Prainha acolhe bem, mas na tentativa de otimizar os espaços, nós sugerimos uma reestruturação das estruturas, sobretudo do palco e da praça de alimentação. Com isso, a gente espera garantir mais segurança e conforto, disse.
Buscando oferecer também um maior entretenimento para os participantes, a programação cultural foi ampliada pela prefeitura de Vila Velha. Estão confirmadas apresentações de orquestras e shows locais e nacionais durante todo o oitavário, com destaque para a apresentação do cantor Zé Geraldo, da dupla Jean e Juliano e da banda Big Beatles.
FERIADO
Este ano, pela primeira vez, o dia de Nossa Senhora da Penha será feriado estadual. A mudança se deu após a aprovação e sanção de lei, em julho de 2019, que conferiu a folga na data comemorativa. O feriado será sempre na segunda-feira, oitavo dia posterior ao Domingo de Páscoa. Em 2020, será em 20 de abril.
FORA DO CONVENTO
Além das celebrações no Campinho e na Prainha de Vila Velha, a organização também programou atividades fora do Santuário e de suas proximidades. A imagem de Nossa Senhora da Penha montada na Enseada do Suá, em Vitória, no ano passado, será novamente exposta este ano. Também há eventos programados para a Catedral Metropolitana na Capital, entre elas a Bênção para Casais.
De acordo com a organização, a expectativa de devotos e visitantes para a Festa da Penha deste ano é ainda maior. Segundo frei Paulo, são esperados cerca de 1 milhão de pessoas durante o oitavário.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA - FESTA DA PENHA 2020
- 12 de abril (Domingo de Páscoa)
- Missas na Capela do Convento: 05h, 07h, 09h e 11h
- 10h - Benção dos Cavaleiros no Parque da Prainha
- 15h - Abertura do Oitavário no Campinho do Convento
- 16h - Missa - Área Pastoral Vila Velha
- 20h30 - Orquestra de Sopro do Instituto Neobaces - Atrás da Igreja do Rosário, Prainha
- 13 de abril (Segunda-feira)
- Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30
- 15h - Oitavário
- 16h - Missa no Campinho
- 19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Serrana
- 20h30 - Orquestra e Cameria IFES na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha
- 14 de abril (Terça-feira)
- Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30
- 15h - Oitavário
- 16h - Missa no Campinho
- 19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Cariacica/Viana
- 20h - Noite Mariana - Catedral/Vitória
- 20h30 - Camerata SESI na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha
- 15 de abril (Quarta-feira)
- -Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30
- -15h - Oitavário
- -16h - Missa no Campinho
- -19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Benevente
- -20h - Orquestra Projeto Vale Música - Prainha
- -20h - Bênção para casais com Padre Adriano Zandoná - Catedral/Vitória
- - 20h30 - Orquestra Projeto Vale Música na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha
- 16 de abril (Quinta-feira)
- Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30
- 15h - Oitavário
- 16h - Missa no Campinho
- 19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Serra/Fundão
- 20h - Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Santuário de Vila Velha
- 20h30 Fábio Trindade na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha
- 17 de abril (Sexta-feira)
- Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30
- 14h - Romaria dos Militares, com saída do Portão do Convento
- 15h - Oitavário
- 16h - Missa no Campinho
- 19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Vitória
- 20h - Jean e Juliano no Parque da Prainha
- 21h30 - Zé Geraldo no Parque da Prainha
- 18 de abril (Sábado)
- Missa na Capela do Convento: 06h
- 08h - Missa da Diocese de São Mateus no Campinho
- 08h - Remaria - Saída da Praia da Costa
- 08h - Romaria das Pessoas com Deficiência. Praça Duque de Caxias, Vila Velha
- 10h - Translado da Imagem de Nossa Senhora da Penha pela Baía de Vitória
- 10h - Missa da Romaria dos Adolescentes e Jovens no Campinho
- 15h - Oitavário
- 16h - Missa da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho
- 16h - Banda Raízes no Palco Cultural na Praça de Alimentação, Prainha
- 18h - Banda Benteví no Palco Cultural na Praça de Alimentação, Prainha
- 18h - Missa e envio da Romaria dos Homens, na Catedral Metropolitana de Vitória
- 19h - Início da caminhada rumo ao Parque da Prainha
- 23h - Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha
- 19 de abril (Domingo)
- Missas na Capela do Convento às 05h, 07h e 11h
- 09h - Missa no Campinho - CRB e Seminários
- 10h - Benção dos Motociclistas no Parque da Prainha
- 16h - Romaria das Mulheres - Santuário de Vila Velha
- 17h - Encerramento do Oitavário e Missa da Romaria das Mulheres na Prainha
- 19h - Cantores de Deus no Parque da Prainha
- 20h30 - Banda Carol e Priscila Acústico no Parque da Prainha
- 22h - Vigília Eucarística Jovem no Campinho do Convento
- 20 de abril (Segunda-feira) - Dia da Padroeira do Espírito Santo
- Missas na Capela do Convento às 00h, 02h, 06h, 07h30 e 12h
- 08h - Romaria dos Ciclistas - Cobilândia, Vila Velha
- 09h - Romaria dos Conguistas no Campinho do Convento
- 10h - Missa das Pastorais Sociais no Campinho
- 16h - Missa de Encerramento da Festa da Penha 2020 no Parque da Prainha
- 19h - Ana Cintia no Parque da Prainha
- 20h30 - Banda Big Beatles no Parque da Prainha