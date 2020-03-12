Com atração nacional, Festa da Penha 2020 divulga programação

Festa da Penha 2019: Romaria dos Homens Crédito: Bernardo Cotinho / Arquivo GZ

Completando 450 anos em 2020, a Festa da Penha teve sua programação divulgada nesta quinta-feira (12). O oitavário será realizado de 12 a 20 de abril com o encerramento no dia da padroeira do Espírito Santo. Este ano, o tema será "Todas as gerações me chamarão bem-aventurada", com o objetivo de ressaltar os séculos de devoção à Maria e à perseverança do povo capixaba e dos frades que atuaram e atuam no Convento, cultivando esta devoção que atravessa gerações.

Entre as novidades deste ano está a realização de missas à noite no Campinho. Segundo o frei Paulo Pereira, guardião do Convento, as missas noturnas são uma possibilidade de atrair ainda mais fiéis ao evento. Nós queremos ampliar a possibilidade de oferta para participação dos fiéis. O oitavário, que ordinariamente acontecia no Campinho na parte da tarde, este ano vai acontecer também à noite. Do domingo ao sábado, sempre às 15h, e de segunda à sexta-feira, também às 19h, explicou.

A mudança na estrutura da Prainha também é uma novidade para os devotos. Segundo a organização, o palco principal, que sempre ficava de lado para o Convento, desta vez ficará de frente, sendo montado mais ao fundo do Parque da Prainha.

A gente nota um crescimento na participação de romeiros e devotos. O parque da Prainha acolhe bem, mas na tentativa de otimizar os espaços, nós sugerimos uma reestruturação das estruturas, sobretudo do palco e da praça de alimentação. Com isso, a gente espera garantir mais segurança e conforto, disse.

Buscando oferecer também um maior entretenimento para os participantes, a programação cultural foi ampliada pela prefeitura de Vila Velha. Estão confirmadas apresentações de orquestras e shows locais e nacionais durante todo o oitavário, com destaque para a apresentação do cantor Zé Geraldo, da dupla Jean e Juliano e da banda Big Beatles.

FERIADO

Este ano, pela primeira vez, o dia de Nossa Senhora da Penha será feriado estadual. A mudança se deu após a aprovação e sanção de lei, em julho de 2019, que conferiu a folga na data comemorativa. O feriado será sempre na segunda-feira, oitavo dia posterior ao Domingo de Páscoa. Em 2020, será em 20 de abril.

FORA DO CONVENTO

Além das celebrações no Campinho e na Prainha de Vila Velha , a organização também programou atividades fora do Santuário e de suas proximidades. A imagem de Nossa Senhora da Penha montada na Enseada do Suá, em Vitória , no ano passado, será novamente exposta este ano. Também há eventos programados para a Catedral Metropolitana na Capital, entre elas a Bênção para Casais.

De acordo com a organização, a expectativa de devotos e visitantes para a Festa da Penha deste ano é ainda maior. Segundo frei Paulo, são esperados cerca de 1 milhão de pessoas durante o oitavário.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA - FESTA DA PENHA 2020

12 de abril (Domingo de Páscoa)

Missas na Capela do Convento: 05h, 07h, 09h e 11h

10h - Benção dos Cavaleiros no Parque da Prainha

15h - Abertura do Oitavário no Campinho do Convento

16h - Missa - Área Pastoral Vila Velha

20h30 - Orquestra de Sopro do Instituto Neobaces - Atrás da Igreja do Rosário, Prainha

13 de abril (Segunda-feira)

Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30

15h - Oitavário

16h - Missa no Campinho

19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Serrana

20h30 - Orquestra e Cameria IFES na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha

14 de abril (Terça-feira)

Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30

15h - Oitavário

16h - Missa no Campinho

19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Cariacica/Viana

20h - Noite Mariana - Catedral/Vitória

20h30 - Camerata SESI na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha

15 de abril (Quarta-feira)

-Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30

-15h - Oitavário

-16h - Missa no Campinho

-19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Benevente

-20h - Orquestra Projeto Vale Música - Prainha

-20h - Bênção para casais com Padre Adriano Zandoná - Catedral/Vitória

- 20h30 - Orquestra Projeto Vale Música na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha

16 de abril (Quinta-feira)

Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30

15h - Oitavário

16h - Missa no Campinho

19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Serra/Fundão

20h - Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Santuário de Vila Velha

20h30  Fábio Trindade na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha

17 de abril (Sexta-feira)

Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30

14h - Romaria dos Militares, com saída do Portão do Convento

15h - Oitavário

16h - Missa no Campinho

19h - Missa no Campinho - Área Pastoral Vitória

20h - Jean e Juliano no Parque da Prainha

21h30 - Zé Geraldo no Parque da Prainha

18 de abril (Sábado)

Missa na Capela do Convento: 06h

08h - Missa da Diocese de São Mateus no Campinho

08h - Remaria - Saída da Praia da Costa

08h - Romaria das Pessoas com Deficiência. Praça Duque de Caxias, Vila Velha

10h - Translado da Imagem de Nossa Senhora da Penha pela Baía de Vitória

10h - Missa da Romaria dos Adolescentes e Jovens no Campinho

15h - Oitavário

16h - Missa da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho

16h - Banda Raízes no Palco Cultural na Praça de Alimentação, Prainha

18h - Banda Benteví no Palco Cultural na Praça de Alimentação, Prainha

18h - Missa e envio da Romaria dos Homens, na Catedral Metropolitana de Vitória

19h - Início da caminhada rumo ao Parque da Prainha

23h - Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha

19 de abril (Domingo)

Missas na Capela do Convento às 05h, 07h e 11h

09h - Missa no Campinho - CRB e Seminários

10h - Benção dos Motociclistas no Parque da Prainha

16h - Romaria das Mulheres - Santuário de Vila Velha

17h - Encerramento do Oitavário e Missa da Romaria das Mulheres na Prainha

19h - Cantores de Deus no Parque da Prainha

20h30 - Banda Carol e Priscila Acústico no Parque da Prainha

22h - Vigília Eucarística Jovem no Campinho do Convento