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Exposição

Mural com Convento da Penha estilizado é destaque em 'Imagens da Fé'

Mostra será aberta neste sábado (25), na Galeria de Exposições do Convento da Penha, em Vila Velha

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 15:46
Artista plástico Cláudio Tripa expõe seu Convento da Penha estilizado em "Imagens da Fé" Crédito: Aron Ribas/Divulgação
Um dos destaques da exposição "Imagens da Fé, a versão contemporânea - com um quê futurista - do Convento da Penha, idealizada por Cláudio Tripa, já está pronta. A mostra, criada para celebrar os 450 anos da Festa da Penha, será aberta neste sábado (25), a partir das 10h, na Galeria de Exposições do local, que fica na Prainha, em Vila Velha, com entrada franca.
Tripa, um católico confesso, pintou uma parede com cerca de 4 metros dando sua visão sobre o patrimônio histórico. São desenhos estilizados, com cores harmônicas e quentes, em que o convento aparece em meio a imagens surrealistas.

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"Como devoto de Nossa Senhora da Penha, tenho muito orgulho de fazer o primeiro grafite do convento. Tentei impor um viés contemporâneo, com ares de 2020. Ao optar pelo abstrato, ao ver a pintura cada pessoa tem a possibilidade tirar suas próprias conclusões", adianta Cláudio Tripa.
Para compor a street art, o pintor usou dez latas de spray, em um trabalho que durou cerca de quatro horas. Cláudio, inclusive, já tem o hábito de pintar o Convento da Penha em tons estilizados.

Artista plástico Cláudio Tripa expõe seu Convento da Penha estilizado em "Imagens da Fé"

"Trabalho com essa arte há um tempo. Minhas pinturas estão espalhadas por vários países do mundo, como Austrália, Nova Zelândia, Espanha e Estados Unidos. Normalmente, quem compra são os capixabas que sentem saudade do Estado e querem ficar mais próximos do centro histórico, que é o nosso maior patrimônio", assinala.

"Imagens da Fé - Festa da Penha 450 anos"

  • QUANDO: Abertura no sábado (25), às 10h, na Galeria de Exposições do Convento da Penha
  • ENDEREÇO: Rua Vasco Coutinho, Prainha, Vila Velha. A exposição segue de quarta a domingo, das 8h às 16h. 
  • Entrada franca

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