Exposição 'Imagens de Fé' homenageia os 450 anos do Convento da Penha

Obra presente na exposição Imagens da Fé  Convento da Penha 450 anos  Fé, Amor e Devoção Crédito: Divulgação

Em evento comemorativo aos 450 anos da Festa da Penha (a ser realizada em abril), a exposição "Imagens da Fé - Festa da Penha 450 anos" será aberta no próximo sábado, 25 de janeiro, a partir das 10h, na Galeria de Exposições do Convento da Penha, em Vila Velha.

No cardápio, cerca de 30 fotografias históricas do Convento, desde 1920. Além disso, serão 15 telas de grandes mestres como Benedito Calixto, Levino Fanzeres e Homero Massena. Muito dessas peças são pertencentes ao acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) e do Convento da Penha.

A mostra também contará com uma street art do artista capixaba Cláudio Tripa. O rapaz pretende pintar, em uma parede da galeria de exposições, um painel com a sua já consagrada leitura do convento, algumas espalhadas por Vila Velha. Também há a possibilidade de Tripa fazer outra intervenção em um dos muros da subida do convento.

A curadoria de "Imagens da Fé" é assinada por Celso Adolfo. Kleber Galveas, discípulo de Homero Massena, estará expondo duas de suas mais importantes obras sobre o convento, ambas oriundas do seu acervo pessoal. A mostra no santuário segue em visitação de quarta a domingo, das 8h às 16h, com entrada franca.

ARTE NA PRAIA

Obra de Vagno de Souza que estará presente na exposição "Colonização do Solo Espírito-Santense", em Vila Velha Crédito: Vagno de Souza/Divulgação

O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha também participará de mais uma ação no município, desta vez na Tenda da Cultura Verão 2020, na Praia de Itaparica, Vila Velha. A iniciativa conta com uma exposição coletiva de pinturas sobre a Colonização do Solo Espírito-Santense. Em destaque, obras de Luiza Celina, Delaí Campos, Rodolpho Valdetaro e Vagno Arts.

Na exposição, destaques da história capixaba, desde a chagada de Vasco Fernandes Coutinho, o primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo que aportou por aqui em 23 de maio de 1535, na Prainha de Vila Velha.

EXPOSIÇÕES EM VILA VELHA