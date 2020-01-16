Agenda: shows nacionais e gratuitos movimentam o fim de semana do ES

QUINTA-FEIRA (16/01/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- PH Dias
- Às 18h, no Defume's. Couvert: R$ 9,90 (por pessoa) . R. Demétrio Ribeiro, 28 ,Jardim Marilândia, Vila Velha.
- BALADA
- Fluente
- Às 21h. Festa: Taca a Raba. Tocando: Pop br, funk,drag music e pop. Ingresso: Entrada franca para os primeiros 50, R$ 15 (na portaria). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- Stone
- Às 22h. Festa: Hungover. Tocando: Funk. Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros com o nome na lista, R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista a noite inteira). R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- FESTIVAL
- Degusta Sunset
- Com banda Casaca, área kids, karaokê com banda, comes e bebes. Show às 21h30, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418 Divino Espírito Santo, Vila Velha.
- Itapemirim Verão 2020
- Com Filhos da Promessa e Midian Lima. A partir das 21h, em Itapaipava, Itapemirim. Entrada franca.
- Estação Verão Marataízes 2020
- Com DJ Sherk, Débora Salgado e Pedro Paulo e Alex. A partir das 20h30, no Centro de Marataízes. Entrada franca.
SEXTA-FEIRA (17/01/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Banda de congo Beatos
- Às 19h, na entrada da Tenda da Cultura. Ingresso: entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- Dinho Netto
- Às 18h, no Defume's. Couvert: R$ 9,90 (por pessoa) . R. Demétrio Ribeiro, 28 ,Jardim Marilandia, Vila Velha.
- Arthur Nogueira
- Tocando estilos variados. Às 19h, no Recanto das Bebidas. Couvert: R$ 5. Av. Braúna, 423, Colina de laranjeiras, Serra.
- BALADA
- Matrix Music Hall
- Às 23h. Festa: Baile do Nikao. Com MCs Teus, Bala, Ziig, GL, DJs Jean du PCB, EScuby do Cobi, Jordy Luiz, Wander Motta e mais. Ingresso: R$ 10 (pista feminino), R$ 20 (pista masculino). Venda: No site Eventbrite.
- Correria Music Bar
- Às 20h. Festa: Rock de Verão. Com as bandas Overphone, Bon vivant, Redtube e Soldiers. Ingresso: R$ 15 (até 00h), R$ 50 (open bar + ingresso). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Informação: (27) 98116-3325.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Mad Max. Tocando: Pop br, funk,drag music e pop. Ingresso: Preços ainda não divulgados. Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- Bolt
- Às 23h. Festa: Vai na Creuza. Ingresso: R$ 10 (antecipado online), R$ 15 (das 23h às 04h), R$ 5 (a partir das 04h para quem estiver com a pulseira da Fluente ou da Stone).Venda: No site www.lorean.com.br. e na portaria. Classificação: 18 anos. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha.
- Stone
- Às 22h. Festa: Num tô entendendo NADA. Tocando: Pop, axé, pagode, emo, rock, sertanejo e funk. Ingresso: R$ 5 (para os 50 primeiros com o nome na lista), R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista a noite inteira). R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Laboratório do Álcool
- Às 23h. Festa: "Hot Pocket". Tocando: Pop, funk, summer eletrohits. Ingresso: Entrada franca para os primeiros 30, R$ 10 após os 30. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha. Classificação: 18 anos.
- Barrerito
- Com Rian e Rodrigo; Pele Morena; Felipe Brava; PH Dias; Rabannada DJ. Ingresso: R$ 12. Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informação: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969.
- Vitrine
- Às 22h. Festa: "Robertinho Convida". Com Leqsamba e DJs PV; JV; Brenin; Marcio Santos. Ingresso: R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (com nome na lista até às 00h), R$ 25 (após às 00h ou sem nome na lista). Informação: (27) 99705-1616. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.
- Casa 7
- Com DJ Milian Dolla (SP), DJ Gegeo, DJ Ihcarai e DJ Patrick Trug. A partir das 22h. Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site Sympla.
- SHOW
- Amaro Lima
- Às 20h30, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- Luau do Casanova
- Com show de Renato Casanova, malabares, slackline e outras atividades culturais. A partir das 20h, em Castelhanos, Anchieta. Entrada franca.
- Gabriel Rezende
- A partir das 21h, em Ubu, Anchieta. Entrada franca.
- Grupo Canto Livre
- Às 22h, na Praça dos Imigrantes, Anchieta Sede. Ingresso; entrada franca.
- Dilsinho e Henrique Juliano
- Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 110 (4° lote, front stage web, meia/solidária), R$ 220 (4° lote, front stage web, inteira), R$ 130 ( 3° lote, camarote 2 web, meia/solidária), R$ 260 ( 3° lote, camarote 2 web,inteira). Mesa lote: Ouro a R$ 1.000 (2° lote); Prata a R$ 900 (2° lote) e Bronze a R$ 600 (1° lote). Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais.
- INFANTIL
- Teatro O Jogo da Reciclagem.
- Às 17h, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- EXPOSIÇÃO
- FESTIVAL
- Degusta Sunset
- Com banda Usados & Seminovos e Duets, área kids, karaokê com banda, comes e bebes. Shows a partir das 20h30, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
- Verão de Anchieta 2020
- Com Wender Dalton e Urublues. A partir das 20h, no palco da Praia Costa Azul, em Iriri, Anchieta. Entrada franca.
- Itapemirim Verão 2020 - Itaoca
- Com Michele Freire, Wemersom Araújo, Felipe Fantin e Alex Campanha. A partir das 16h, no palco de Itaoca, em Itapemirim. Entrada franca.
- Itapemirim Verão 2020 - Itaipava
- Com Primeiro Passso e Leonardo Gonçalves. A partir das 21h, no palco de Itaipava, em Itapemirim. Entrada franca.
- Estação Verão Marataízes 2020
- Com DJ Fabiano Morais, Projeto Feijoada e Xande de Pilares. A partir das 20h30, no Centro de Marataízes. Entrada franca.
SÁBADO (18/01/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Sinfonia da Mata
- Às 21h, no Clube Alvares Cabral. Ingresso: R$ 20. Av. Mascarenhas de Moraes, Vitória. Informação: (27) 99774-3554.
- Reder Matos
- Às 18h, no Defume's. Couvert: R$ 9,90 (por pessoa) . R. Demétrio Ribeiro, 28 ,Jardim Marilandia, Vila Velha.
- BALADA
- Stone
- Às 22h. Festa: Latina RBD. Tocando: RBD, latin pop, latin music, reggarton, pop/funk br.. Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros com o nome na lista, R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista a noite inteira). R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Fluente
- Às 16h. Festa: Tarde Dellxs. Tocando: 2000, pop br, hits, show Gabriela Brown. Ingresso: Entrada franca para os primeiros 50, R$ 15 (16h às 19h), R$ 20 (19h às 20h), R$ 30 (a partir das 20h). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- Barrerito
- Com Richard Viana; Breno Bernardo; Wando e Júnior; De bem com a vida. Ingresso: R$ 15. Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informação: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969.
- Vitrine
- Às 22h. Festa: "Balada Vitrine". Com Evandro & Raniery e DJ Marcio Santos. Ingresso: R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (com nome na lista até às 00h), R$ 25 (após às 00h ou sem nome na lista). Informação: (27) 99705-1616. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.
- Casa 7
- Com Xá da Índia e Trio Maracá. A partir das 16h. Rua Sete de Setembro, 493, Centro de Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site Sympla.
- FESTA
- Enseada Beach clube - Buteco do Cosvosk
- Com Ítalo Cosvosk, Herança Negra e DJs Penélope, Lu Brisa, Lorelai e Monia. A partir das 14h, no Enseada Beach Club. Rua O Tempo e O Vento, Manguinhos, Serra. Ingresso: piscina, praia. Ingressos: R$ 40 meia e R$ 80 inteira, à venda no site Superticket.
- Desordem Metal Fest
- Com as bandas Wardeath, Bio Caos, Stinkupus, Manifesto do Caos, Evictus e D.O.R. A partir das 18h, no Blackbox Studio Pub. Av. Leitão da Silva, 1379, Gurigica, Vitória - perto da Eletromil. Ingressos: R$ 12,50, à venda no site Sympla.
- FESTIVAL
- Festival de Verão Guriri- Esbórnia Chic Sunset
- Às 17h, no Arena ao Mar. Com Xande de Pilares e Sambadm. Ingresso: R$ 40 (1° lote, setor único). Av. Oceano Atlântico, 1960-2076, Guriri, São Mateus.
- Degusta Sunset
- Com banda Shepp & Parafina e Ubando, área kids, karaokê com banda, comes e bebes. Shows a partir das 20h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
- Tenda da Cultura
- Com a banda de congo Tambores de Jacarenema e Grupo América 4. A partir das 19h, na entrada da Tenda da Cultura, na Orla de Itaparica, em Vila Velha. Entrada franca.
- Verão 2020 Anchieta - Centro
- Com Enedino e Sambadorar. A partir das 20h30, na Rua Viva, Centro, Anchieta. Entrada franca.
- Verão 2020 Anchieta - Iriri
- Com Canto Livre e David Bambim. A partir das 20h, no palco da Praia Costa Azul, em Iriri, Anchieta. Entrada franca.
- Itapemirim Verão 2020 - Itaoca
- Com Tomaê e Rodrigo Balla. A partir das 16h, no palco de Itaoca, em Itapemirim. Entrada franca.
- Itapemirim Verão 2020 - Gamboa
- Com Cadlac de Luxo. A partir das 13h, no palco de Gamboa, em Itapemirim. Entrada franca.
- Estação Verão 2020 Marataízes - Lagoa do Siri
- Com DJ Faviano Morais, Wellington e Laisa, e Garoto Tradição. A partir das 11h30, na Lagoa do Siri, em Marataízes. Entrada franca.
- Estação Verão 2020 Marataízes - Boa Vista
- Com DJ Monstrinho e Ginga Forrozear. A partir das 11h30, no Boa Vista, em Marataízes. Entrada franca.
- Estação Verão 2020 Marataízes - Centro
- Com DJ Beto Garcia, Taiane França e Cheiro de Amor. A partir das 20h30, no Centro de Marataízes. Entrada franca.
- SHOW
- Felipe Araújo
- A partir das 23h30, em Itaipava, Itapemirim. Entrada franca.
- Bob Rastaclone
- A partir das 21h, na Praia de Castelhanos. Entrada franca.
- Alemão do Forró
- A partir das 22h, no palco de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Entrada franca.
- Duda Felipe Acústico
- A partir das 21h, em Ubu, Anchieta. Entrada franca.
- Péricle e Xande de Pilares - The Best Summer Of Your Life
- Às 22h, no Multiplace Mais. Ingresso: R$ 80 (2° lote, front stage web, meia/solidária), R$ 160 (2° lote, front stage web, inteira), R$ 100 ( 1° lote, camarote 2 web, meia/solidária), R$ 200 ( 1° lote, camarote 2 web,inteira). Mesa 1° lote: Ouro a R$ 800; Prata a R$ 700 e Bronze a R$ 600. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244. R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais.
- EXPOSIÇÃO
- INFANTIL
- Contação de História- Histórias Mágicas
- Às 15h, no estande a Biblioteca da Tenda da Cultura. Com a Cia. Campaneli. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
DOMINGO (19/01/2020)
- SHOW
- Vitão
- Às 16h, no Thale Beach. Av. Viña Del Mar - Enseada Azul, Guarapari. Ingresso: R$ 140 (2° , lote área vip, inteira), R$ 70 (2° , lote área vip, meia). Venda: No site Evenbrite .
- Nando Reis
- A partir das 18h, no palco de Itaoca, em Itapemirim. Entrada franca.
- BALADA
- Defumes
- Com Samba Crioulo e Pagode Retrô. A partir de 12h, no Defume's. Couvert: R$ 9,90 (por pessoa) . R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha.
- Fluente
- Às 18h. Festa: Arrasta Pé da Ilha. Com jorge do Rojão e DJ Fabrício Bravim. Ingresso: R$ 20 (até 19h30), R$ 25 (até 20h30), R$ 30 (após as 20h30). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- Barrerito
- Com Gabriel Pratti; DJ Cabeça do MDG; Breno e Bernardo; De bem com a vida. Ingresso: Entrada franca até às 18h, R$ 20 (após as 20h). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informação: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969.
- Vitrine
- Às 18h. Festa: "Um Domingo Lindo". Com Grupo Freelance, Nesse Clima e Dj Vinny. Ingresso: R$ 10 (com nome na lista até às 20h), R$ 20 (após às 20h ou sem nome na lista). Informação: (27) 99705-1616. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.
- LITERÁRIO
- Sarau poético ALVV
- Às 19h, na entrada da Tenda da Cultura. Ingresso; entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- TEATRO
- Musical Toy Story- "Amigo Estou aqui"
- Às 16h, no Centro de Convenções. Ingresso: R$ 120 (inteira, setor ouro); R$ 60 (meia, setor ouro); R$ 70 (inteira, setor prata); R$ 35 (meia, setor prata). Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 1kg de alimento não perecível. Venda: No site https://onticket.com.br/ ou nas lojas Eu Amo Catavento Loja Infantil (Shopping da Terra); Lojas It Case (Shoppings Moxuara, Vila Velha e Mestre Álvaro); Magia do Perfume (Masterplace Mall na Reta da Penha), Jump Surf Street (Shopping Guarapari). R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Informação: (27) 98100-7946.
- EXPOSIÇÃO
- INFANTIL
- Palhaço Espoleta
- Às 17h, no palco da Tenda da Cultura. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- Contação de História- Histórias Mágicas
- Às 15h, no estande a Biblioteca da Tenda da Cultura. Com a Cia. Campaneli. Ingresso: Entrada franca. Orla de Itaparica, Vila Velha.
- FESTIVAL
- Degusta Sunset
- Karaokê com a banda Roll & Norms e apresentação da Orquesta Ammor , área kids, karaokê com banda, comes e bebes. Shows a partir das 18h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
- Verão de Anchieta 2020
- Com Pagode Sambabom. A partir das 14h, na Praia dos Coqueiros, em Anchieta. Entrada franca.
- Itapemirim Verão 2020 - Itaipava
- Com Santarens e Beto Kauê. A partir das 15h, no palco de Itaipava, em Itapemirim. Entrada franca.
- Itapemirim Verão 2020 - Gamboa
- Com Mateus Montana. A partir das 13h, no palco da Gamboa, em Itapemirim. Entrada franca.
- Estação Verão Marataízes 2020 - Cidade Nova
- Com DJ David Rocha e Simplicidade do Samba. A partir das 11h30, no palco de Cidade Nova, em Marataízes. Entrada franca.
- Estação Verão Marataízes 2020 - Boa Vista
- Com DJ Shrek e Banda KS10. A partir das 11h30, no palco de Boa Vista, em Marataízes. Entrada franca.
- Estação Verão Marataízes 2020 - Lagoa do Siri
- Com DJ Fricote, Gabriel e Edvandro e Santarens. A partir das 11h30, no palco de Lagoa do Siri. em Marataízes. Entrada franca.