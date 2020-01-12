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Eduardo Costa é atração da 34ª Festa do Tomate de Alto Caxixe

Evento será realizado de 31 de janeiro a 2 de fevereiro. Confira a programação

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 18:31
Eduardo Costa é uma das atrações da 34ª Festa do Tomate Crédito: Ramon Machado
A tradicional Festa do Tomate, em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante, chega a sua 34ª edição no fim do mês. De 31 de janeiro a 2 de fevereiro, o Centro de Eventos Tomatão recebe uma programação cultural com direito a show nacional. Eduardo Costa é a atração do sábado (1).
Zoom Box, Débora Salgado, banda Comichão, a dupla Raione e Mateus, Matiele Fabretti e Ernesto Mathias completam a programação do evento. Vale lembrar que a entrada no evento é cobrada na sexta-feira (R$ 10 após 21h) e no sábado (R$ 50 - 1º lote). No domingo, toda a programação é gratuita.
A festa ainda terá eleição de Rainha e Princesas, campeonato de motocross, tratorada e concurso de qualidade do tomate. Confira abaixo a programação completa.

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34ª FESTA DO TOMATE

  • Quando: de 31 de janeiro a 2 de fevereiro
  • Onde: Centro de Eventos Tomatão, em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante
  • Ingressos: R$ 10 (sexta-feira após 21h); R$ 50 (sábado - 1º lote)
  • Pontos de venda: Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Tanea Modas (Venda Nova e Castelo); Loja Bella Morena (Conceição do Castelo); Vanea Peterle Moda e Acessórios (Pedra Azul); Sabor Café (Domingos Martins); Loja Império (Brejetuba e Afonso Cláudio); Martha Modas (Vargem Alta); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Ateliê Priscila Coelho (Ibatiba); Loja Mavericks (Shoppings Vila Velha, Mestre Álvaro e Vitória); Saladaria Lá Vitta (Jardim da Penha); Cafeteria Kaffa (Jardim da Penha); e no site www.superticket.com.br.

PROGRAMAÇÃO

  • 31 de janeiro (sexta-feira)
  • 8h às 12h - Recebimentos dos Frutos que participarão do Concurso de Qualidade Tomate de Mesa ES 2019
  • 19h - Abertura dos portões
  • 20h30 - Abertura Oficial da 34ª Festa do Tomate
  • 21h - Eleição da Rainha e Princesas da Festa do Tomate 2020
  • 23h - Show com Zoom Boxx
  • 2h - Encerramento

  • 01 de fevereiro - Sábado
  • 9h30 - Tratorada / Encontro dos Agricultores no Centro de Eventos
  • 11h - Missa em Ação de Graças às Colheiras
  • 12h - Exposição e Avaliação dos Frutos que participarão do Concurso / Treino Livre - Motocross 2020 / Palco Livre - Artistas da Terra
  • 16h - Pausa técnica
  • 20h30 - Abertura dos portões
  • 22h - Show com Débora Salgado
  • 0h - Show com Eduardo Costa
  • 3h - Encerramento

  • 02 de fevereiro - Domingo
  • 7h - Treino Livre - Motocross 2020
  • 9h - Abertura Oficial do Campeonato Capixaba de Motocross2020
  • 10 - Almoço Típico / Palco Livre
  • 12h - Show com Ernesto Mathias
  • 14h - Show com Raione e Mateus
  • 16h - Entrega da premiação do Motocross
  • 16h30 - Entrega da premiação do Concurso de Qualidade - Tomate de Mesa ES 2020
  • (1º lugar: R$ 3 mil; 2º lugar: R$ 2 mil/ 3º lugar: R$ 1 mil)
  • 17h - Sorteio Fechado de: Fiat Toro (1º prêmio) e R$ 150 mil (2º prêmio)
  • 19h - Show com a banda Comichão
  • 21h - Show com Matiele Fabretti
  • 23h - Encerramento

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