Eduardo Costa é atração da 34ª Festa do Tomate de Alto Caxixe

A tradicional Festa do Tomate, em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante, chega a sua 34ª edição no fim do mês. De 31 de janeiro a 2 de fevereiro, o Centro de Eventos Tomatão recebe uma programação cultural com direito a show nacional. Eduardo Costa é a atração do sábado (1).
Zoom Box, Débora Salgado, banda Comichão, a dupla Raione e Mateus, Matiele Fabretti e Ernesto Mathias completam a programação do evento. Vale lembrar que a entrada no evento é cobrada na sexta-feira (R$ 10 após 21h) e no sábado (R$ 50 - 1º lote). No domingo, toda a programação é gratuita.
A festa ainda terá eleição de Rainha e Princesas, campeonato de motocross, tratorada e concurso de qualidade do tomate. Confira abaixo a programação completa.
34ª FESTA DO TOMATE
- Quando: de 31 de janeiro a 2 de fevereiro
- Onde: Centro de Eventos Tomatão, em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante
- Ingressos: R$ 10 (sexta-feira após 21h); R$ 50 (sábado - 1º lote)
- Pontos de venda: Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Tanea Modas (Venda Nova e Castelo); Loja Bella Morena (Conceição do Castelo); Vanea Peterle Moda e Acessórios (Pedra Azul); Sabor Café (Domingos Martins); Loja Império (Brejetuba e Afonso Cláudio); Martha Modas (Vargem Alta); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Ateliê Priscila Coelho (Ibatiba); Loja Mavericks (Shoppings Vila Velha, Mestre Álvaro e Vitória); Saladaria Lá Vitta (Jardim da Penha); Cafeteria Kaffa (Jardim da Penha); e no site www.superticket.com.br.
PROGRAMAÇÃO
- 31 de janeiro (sexta-feira)
- 8h às 12h - Recebimentos dos Frutos que participarão do Concurso de Qualidade Tomate de Mesa ES 2019
- 19h - Abertura dos portões
- 20h30 - Abertura Oficial da 34ª Festa do Tomate
- 21h - Eleição da Rainha e Princesas da Festa do Tomate 2020
- 23h - Show com Zoom Boxx
- 2h - Encerramento
- 01 de fevereiro - Sábado
- 9h30 - Tratorada / Encontro dos Agricultores no Centro de Eventos
- 11h - Missa em Ação de Graças às Colheiras
- 12h - Exposição e Avaliação dos Frutos que participarão do Concurso / Treino Livre - Motocross 2020 / Palco Livre - Artistas da Terra
- 16h - Pausa técnica
- 20h30 - Abertura dos portões
- 22h - Show com Débora Salgado
- 0h - Show com Eduardo Costa
- 3h - Encerramento
- 02 de fevereiro - Domingo
- 7h - Treino Livre - Motocross 2020
- 9h - Abertura Oficial do Campeonato Capixaba de Motocross2020
- 10 - Almoço Típico / Palco Livre
- 12h - Show com Ernesto Mathias
- 14h - Show com Raione e Mateus
- 16h - Entrega da premiação do Motocross
- 16h30 - Entrega da premiação do Concurso de Qualidade - Tomate de Mesa ES 2020
- (1º lugar: R$ 3 mil; 2º lugar: R$ 2 mil/ 3º lugar: R$ 1 mil)
- 17h - Sorteio Fechado de: Fiat Toro (1º prêmio) e R$ 150 mil (2º prêmio)
- 19h - Show com a banda Comichão
- 21h - Show com Matiele Fabretti
- 23h - Encerramento