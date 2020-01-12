Eduardo Costa é atração da 34ª Festa do Tomate de Alto Caxixe

Eduardo Costa é uma das atrações da 34ª Festa do Tomate Crédito: Ramon Machado

A tradicional Festa do Tomate, em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante, chega a sua 34ª edição no fim do mês. De 31 de janeiro a 2 de fevereiro, o Centro de Eventos Tomatão recebe uma programação cultural com direito a show nacional. Eduardo Costa é a atração do sábado (1).

Zoom Box, Débora Salgado, banda Comichão, a dupla Raione e Mateus, Matiele Fabretti e Ernesto Mathias completam a programação do evento. Vale lembrar que a entrada no evento é cobrada na sexta-feira (R$ 10 após 21h) e no sábado (R$ 50 - 1º lote). No domingo, toda a programação é gratuita.

A festa ainda terá eleição de Rainha e Princesas, campeonato de motocross, tratorada e concurso de qualidade do tomate. Confira abaixo a programação completa.

34ª FESTA DO TOMATE

Quando: de 31 de janeiro a 2 de fevereiro



Onde: Centro de Eventos Tomatão, em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante

Centro de Eventos Tomatão, em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante Ingressos: R$ 10 (sexta-feira após 21h); R$ 50 (sábado - 1º lote)

R$ 10 (sexta-feira após 21h); R$ 50 (sábado - 1º lote) Pontos de venda: Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Tanea Modas (Venda Nova e Castelo); Loja Bella Morena (Conceição do Castelo); Vanea Peterle Moda e Acessórios (Pedra Azul); Sabor Café (Domingos Martins); Loja Império (Brejetuba e Afonso Cláudio); Martha Modas (Vargem Alta); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Ateliê Priscila Coelho (Ibatiba); Loja Mavericks (Shoppings Vila Velha, Mestre Álvaro e Vitória); Saladaria Lá Vitta (Jardim da Penha); Cafeteria Kaffa (Jardim da Penha); e no site www.superticket.com.br.

PROGRAMAÇÃO