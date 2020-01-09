Carnaval de Vitória: veja festas e ensaios das escolas de samba

Mocidade Unida da Glória: sinal verde para os ensaios para o Carnaval 2020 Crédito: Fernando Madeira

Carnaval de Vitória tem fantasias de luxo de até R$ 50 mil, turistas que vêm ao Espírito Santo do Brasil inteiro, musas que vestem (de verdade!) a camisa da escola, equipes nos barracões que se dedicam o ano inteiro para fazer uma festa bonita e, é claro, muita festa para celebrar isso tudo.

Por isso, desde já a Grande Vitória está repleta de programação de folia que vai até os dias de desfile, entre 13 e 15 de fevereiro, no Sambão do Povo . Os tambores já estão aquecidos nas quadras das agremiações e a maioria delas já começa a comercializar, também, as fantasias para quem quer sentir na passarela do samba a emoção que é participar de toda a alegoria da avenida.

Todos estes eventos servem tanto para começar a divulgar o trabalho da escola para a comunidade e para os foliões quanto para angariar dinheiro para a escola e fortalecer as preparações dos desfiles. "Neste carnaval, estamos trabalhando contra o tempo. Tendo que cumprir agenda extensa de compromissos e nos desdobrando na construção do desfile", conta Carlos Roberto Ribeiro, o Robertinho, presidente da MUG.

Segundo ele, um dia terá que ter 48h para que tudo dê certo, mas o sentimento tem sido de otimismo, já que os resultados até agora têm sido positivos.

Toda essa alma esperançosa de quem é do samba está rendendo frutos é para a Jucutuquara, que está voltando a se firmar na agenda do carnaval e já comemora sucesso de vendas de fantasias.

De acordo com Leandro Maciel, um dos diretores da Jucutuquara, três das alas disponíveis já foram totalmente vendidas e eles estão fazendo uma promoção. "Quem compra a fantasia tem liberado o acesso em todos os ensaios, que custariam R$ 10", conclui.

Vale lembrar que você encontra as ofertas de fantasias nos ensaios das agremiações. Abaixo você fica por dentro de onde e quando rolam as reuniões regadas a muito samba.