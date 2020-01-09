Carnaval de Vitória: veja festas e ensaios das escolas de samba

Carnaval de Vitória tem fantasias de luxo de até R$ 50 mil, turistas que vêm ao Espírito Santo do Brasil inteiro, musas que vestem (de verdade!) a camisa da escola, equipes nos barracões que se dedicam o ano inteiro para fazer uma festa bonita e, é claro, muita festa para celebrar isso tudo.
Por isso, desde já a Grande Vitória está repleta de programação de folia que vai até os dias de desfile, entre 13 e 15 de fevereiro, no Sambão do Povo. Os tambores já estão aquecidos nas quadras das agremiações e a maioria delas já começa a comercializar, também, as fantasias para quem quer sentir na passarela do samba a emoção que é participar de toda a alegoria da avenida.
Todos estes eventos servem tanto para começar a divulgar o trabalho da escola para a comunidade e para os foliões quanto para angariar dinheiro para a escola e fortalecer as preparações dos desfiles. "Neste carnaval, estamos trabalhando contra o tempo. Tendo que cumprir agenda extensa de compromissos e nos desdobrando na construção do desfile", conta Carlos Roberto Ribeiro, o Robertinho, presidente da MUG.
Segundo ele, um dia terá que ter 48h para que tudo dê certo, mas o sentimento tem sido de otimismo, já que os resultados até agora têm sido positivos.
Toda essa alma esperançosa de quem é do samba está rendendo frutos é para a Jucutuquara, que está voltando a se firmar na agenda do carnaval e já comemora sucesso de vendas de fantasias.
De acordo com Leandro Maciel, um dos diretores da Jucutuquara, três das alas disponíveis já foram totalmente vendidas e eles estão fazendo uma promoção. "Quem compra a fantasia tem liberado o acesso em todos os ensaios, que custariam R$ 10", conclui.
Vale lembrar que você encontra as ofertas de fantasias nos ensaios das agremiações. Abaixo você fica por dentro de onde e quando rolam as reuniões regadas a muito samba.
- 23 DE JANEIRO
- Ensaio nas Praças - São Torquato
- Endereço: Praça de Santa Mônica, Vila Velha
- Horário: a partir das 20h
- Ingressos: entrada franca
- Ensaio de rua da MUG
- Endereço: Praça do Meio, Glória, Vila Velha
- Horário: a partir das 20h
- Ingressos: entrada franca
- 24 DE JANEIRO
- São Torquato Recebe MUG
- Endereço: Ninho da Águia (Av. Graça Aranha, 67, São Torquato, Vila Velha)
- Horário: a partir das 21h
- Ingressos: entrada franca
- 25 DE JANEIRO
- Apresentação especial da Chega Mais
- Endereço: Cabrón Cine Bar (Av. Desembargador Santos Neves, Praia do Canto, Vitória)
- Horário: a partir das 16h
- Ingressos: entrada franca
- Ensaio da Jucutuquara (com Novo Império e Piedade)
- Endereço: Arena Coruja (Anchietinha - R. José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória)
- Horário: a partir das 19h
- Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
- 26 DE JANEIRO
- Ensaio de Verão da Piedade (com Pega no Samba)
- Endereço: Galpão 815 (R. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 815, Barro Vermelho, Vitória)
- Horário: a partir das 18h
- Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
- Novo Império recebe Imperatriz do Forte
- Endereço: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, 301, Mário Cypreste, Vitória)
- Horário: a partir das 19h
- Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
- Show da MUG
- Endereço: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
- Horário: a partir das 20h
- Ingressos: R$ 15 e R$ 20 (promoção para compra de dois ingressos) - Vendas na bilheteria do local
- 27 DE JANEIRO
- Ensaio de rua da Mocidade da Praia
- Endereço: em frente à Marina Azul, próximo ao Sambão do Povo, em Vitória
- Horário: a partir das 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 29 DE JANEIRO
- Ensaio da Chega Mais
- Endereço: Beco Cultural Morro do Quadro (R. São João, Santa Tereza, Vitória)
- Horário: a partir das 19h
- Ingressos: entrada franca
- Ensaio da Jucutuquara - Edição especial de aniversário
- Endereço: Mercado São Sebastião (Praça de Jucutuquara, Vitória)
- Horário: a partir das 19h
- Ingressos: entrada franca
- 30 DE JANEIRO
- Ensaio de rua da MUG
- Endereço: Praça do Meio, Glória, Vila Velha
- Horário: a partir das 20h
- Ingressos: entrada franca
- 1º DE FEVEREIRO
- Ensaio da Jucutuquara (com MUG e Boa Vista)
- Endereço: Arena Coruja (Anchietinha - R. José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória)
- Horário: a partir das 19h
- Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
- Ensaio de Rua da Chegou o Que Faltava
- Endereço: Av. Prof. Fernando Duarte Rabelo, 670, Maria Ortiz, Vitória
- Horário: a partir das 19h
- Ingressos: entrada franca
- 2 DE FEVEREIRO
- Ensaio de Verão da Piedade (com Boa Vista)
- Endereço: Galpão 815 (R. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 815, Barro Vermelho, Vitória)
- Horário: a partir das 18h
- Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
- Show da MUG
- Endereço: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
- Horário: a partir das 20h
- Ingressos: R$ 15 e R$ 20 (promoção para compra de dois ingressos) - Vendas na bilheteria do local
- 9 DE FEVEREIRO
- Ensaio geral da Piedade
- Endereço: Galpão 815 (R. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 815, Barro Vermelho, Vitória)
- Horário: a partir das 18h
- Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
- Show da MUG
- Endereço: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
- Horário: a partir das 20h
- Ingressos: R$ 15 e R$ 20 (promoção para compra de dois ingressos) - Vendas na bilheteria do local