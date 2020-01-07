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Cine Fire estreia com tudo sobre o Globo de Ouro 2020

Novo produto de A Gazeta junta o 'Em Cartaz' e o 'Sexta-fire' num podcast semanal sobre o mundo cinematográfico

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 21:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 21:02
Crédito:
Clique no play acima para ouvir "Os segredos do Globo de Ouro", primeiro episódio do Cine Fire
Cinema e a zoeira se misturam? "Vingadores" está aí para mostrar que ambos trabalham bem juntos. Neste ritmo, A Gazeta juntou dois produtos do Divirta-se: o "Em Cartaz", feito pelo crítico de A Gazeta, Rafael Braz, com o "Sexta-fire", que tem o trio de jornalistas Erik Oakes, Gustavo Cheluje e Pedro Permuy. O resultado é o Cine Fire.
O programa em formato de podcast fala das principais premiações do cinema até o Oscar. Tudo para fazer um esquenta daqueles e deixar os ouvintes ligados no que vai rolar na cerimônia mais importante do cinema, no dia 9 de fevereiro.

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Assim, até o dia 10 de fevereiro - semanalmente, sempre no comecinho da noite das segundas-feiras -, teremos o quarteto de jornalistas falando de cinema, famosos e bastidores de eventos como Globo de Ouro; Scream Actors Guild Awards (SAG), o Prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood; Critics' Choice Award, anteriormente conhecido como Broadcast Film Critics Association Award; e o próprio Oscar.
Nesta primeira edição, o Globo de Ouro foi a bola da vez e, cheio de surpresas, rendeu um bom bate-papo. Você pode conferir tudo em diversas plataformas digitais. Busque por Cine Fire na sua plataforma preferida.

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