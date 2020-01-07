Globo anuncia data de estreia e dá detalhes do Big Brother Brasil 20

Tiago Leifert no Big Fone do BBB 19 Crédito: Divulgação/TV Globo

AGÊNCIA ESTADO - A Globo anunciou nesta segunda-feira, 6, que a nova edição do Big Brother Brasil estreia no dia 21 de janeiro. A emissora também falou sobre a seleção dos participantes para a que deve ser uma "edição histórica" do reality.

O BBB 20 será formado por pessoas convidadas (acredita-se que sejam ex-participantes) e por quem se inscreveu para a nova temporada.

"Ícones e clássicos de temporadas antigas se transformam e servem de inspiração para a nova edição em releituras de novas provas, monstros, na decoração da casa e em outras surpresas que relembram, ao longo de todo o confinamento, momentos do reality que entraram para a história e para a memória dos brasileiros", diz o comunicado da Globo.

Novamente sob o comando de Tiago Leifert, a vigésima edição do reality show traz novidades na dinâmica do jogo, com mais poderes para o líder da casa e novas formas de escapar do paredão.

A emissora informou que outros detalhes sobre o jogo serão anunciados nos próximos dias, se haverá a casa de vidro e a volta do quarto branco.

NOVA EDIÇÃO

No dia 2 de janeiro, a Globo publicou um teaser da nova temporada do BBB 20 e anunciou que seria uma "edição histórica". No Twitter, internautas pediam um programa "raiz", ou seja, sem artistas.