Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Campeã do 'BBB 19' revela que já gastou o prêmio: 'dinheiro é pra quê?'

Paula von Sperling ganhou R$ 1,5 milhão na última edição do reality show global
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 19:56

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 19:56

A ex-BBB Paula von Sperling, campeã do BBB19 Crédito: Instagran/@PaulaSperlingreal
"Dinheiro na mão é vendaval/ É vendaval/ Na vida de um sonhador/ De um sonhador...", já diria Paulinho da Viola na canção Pecado Capital. Na noite desta segunda-feira, 23, Paula von Sperling usou as redes sociais para revelar que já gastou todo o valor do prêmio que conquistou na edição deste ano do Big Brother Brasil, da TV Globo.
A mineira gravou uma série de vídeos no stories do Instagram respondendo a dúvidas de seguidores.
Um dos internautas gostaria de saber o que Paula fez com o dinheiro do prêmio do BBB 19.

Veja Também

Deborah Secco fará participação especial no BBB 20, diz colunista

Vencedora do BBB 4, Cida perdeu prêmio e hoje divide quitinete com 3 pessoas

Campeã do último BBB tem processo por intolerância religiosa arquivado

"Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei. Dinheiro é pra quê??, admitiu a ex-BBB, dando risada. Ela recebeu R$ 1,5 milhão. Apesar da revelação, Paula não esclareceu aos seguidores com o quê gastou o valor.
Durante a edição do Big Brother Brasil 2019, Paula chegou a prestar depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) por ser acusada de intolerância religiosa contra Rodrigo França.
"Tenho medo do Rodrigo. Ele mexe com esses trecos... ele sabe cada Oxum [divindade de matriz africana] deles lá. Nosso Deus é maior", disse Paula na ocasião. O advogado de Rodrigo França argumentou que as palavras da participante do BBB tinham "alto poder ofensivo" e o irmão dele, Fábio França, relatou ao E+ na época que a mãe deles chegou a tomar antidepressivos após o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados