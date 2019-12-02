Vencedora do BBB 4, Cida perdeu prêmio e hoje divide quitinete com 3 pessoas

Cida foi campeã do BBB 4 Crédito: Reprodução TV Globo e Facebook

Gecilda da Silva dos Santos, 36, ficou conhecida no Brasil como Cida ao participar e vencer a quarta edição do Big Brother Brasil, o BBB 4. O que era uma história que prometia um final feliz passou por várias reviravoltas que acabaram levando a ex-babá a perder os R$ 500 mil que ganhou no reality, incluindo uma casa que adquiriu com o valor da premiação.

Assim que deixou a atração, Cida precisou contratar um advogado, pois um ex-companheiro reivindicava parte do prêmio. Além disso, ela foi fiadora de uma ex-assessora e emprestou dinheiro a parentes e amigos, incluindo um ex-BBB, que não a ressarciram. A impressionante história foi contada na edição desse domingo (1º) do programa Domingo Show, da RecordTV.

"Conheci uma pessoa, que se dizia assessora, e ela pediu para ser fiadora de uma casa para ela no [bairro carioca do] Recreio. Resumindo tudo, essa pessoa não pagou o aluguel do imóvel e me colocaram na Justiça" Cida - Ex-BBB

Cida contou, entre lágrimas, ter negociado com a dona da residência que reformaria a casa e, em contrapartida, teria seu nome retirado do processo.

"Gastei o dinheiro todo que tinha e ela não tirou. Fiz a reforma e ela agiu de má-fé". A ex-babá acabou usando uma casa com piscina e varanda em Mangaratiba, no Rio de Janeiro -único bem que comprou com o prêmio do BBB- para quitar as dívidas que foram contraídas.

Atualmente, Cida vive em uma quitinete com o marido e dois filhos de relacionamentos anteriores. Sem emprego fixo, ela vende bolo de pote para ajudar nas despesas, custeadas em grande parte pelo salário de R$ 1.500 que o companheiro ganha como motoboy. Parte dos móveis usados no imóvel foram doados por Solange, colega de confinamento no reality.