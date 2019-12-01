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Homenagem emocionante

'Ele amava as pessoas', publica irmã de Gugu nas redes sociais

Aparecida Liberato prestou uma homenagem ao irmão nas redes sociais neste domingo agradecendo carinho do público e falando do apresentador: 'Tudo o que ele queria era que todos estivessem felizes. Viver, para ele, tinha que ser desse jeito'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 15:15

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 15:15

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @marciodantas6
Aparecida Liberato, irmã do apresentador Gugumorto na semana passada após um acidente doméstico, prestou uma homenagem ao irmão nas redes sociais, neste domingo (1º). Ela publicou uma foto ao lado de Gugu, junto com um texto emocionante. Vários seguidores desejaram força a ela e à família.
"Paz, em cada lenço branco que era abanado durante o cortejo. Amor, em cada lágrima derramada nos rostos tristes. Solidariedade, na presença inabalável das pessoas. Alegria, em cada salva de palmas. Generosidade, em cada aceno de adeus. Respeito, em cada silêncio", começa ela.
"Esses lindos gestos e sentimentos que fizeram a despedida de Gugu foram os praticados por meu amado irmão durante toda a sua vida neste mundo físico. E esse é o legado que ele nos deixou, a nós, sua família e a seu público", escreveu.

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"Ele amava as pessoas. Tudo o que ele queria era que todos estivessem felizes. Viver, para ele, tinha que ser desse jeito. Ser iluminado aqui na Terra, que inspirou tanta gente, deixa saudades e um enorme vazio em meu coração. Mas sua luz é gigante e agora brilha muito mais forte!", continuou.
"Gugu continua a motivar em nós os bons e dignos sentimentos. Minha família e eu agradecemos o carinho e as palavras de conforto de milhares de pessoas, seu público, amigos, colegas, familiares! Que todos estejam em paz!"
Gugu é irmão de Aparecida e também de Amandio Liberato, que estava muito abalado durante o enterro do apresentador. Ele chegou a deixar a tenda onde acontecia cerimônia, no cemitério Gethsêmani, zone oeste de São Paulo, para chorar em um banco próximo.

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