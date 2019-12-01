'Ele amava as pessoas', publica irmã de Gugu nas redes sociais

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @marciodantas6

"Paz, em cada lenço branco que era abanado durante o cortejo. Amor, em cada lágrima derramada nos rostos tristes. Solidariedade, na presença inabalável das pessoas. Alegria, em cada salva de palmas. Generosidade, em cada aceno de adeus. Respeito, em cada silêncio", começa ela.

"Esses lindos gestos e sentimentos que fizeram a despedida de Gugu foram os praticados por meu amado irmão durante toda a sua vida neste mundo físico. E esse é o legado que ele nos deixou, a nós, sua família e a seu público", escreveu.

"Ele amava as pessoas. Tudo o que ele queria era que todos estivessem felizes. Viver, para ele, tinha que ser desse jeito. Ser iluminado aqui na Terra, que inspirou tanta gente, deixa saudades e um enorme vazio em meu coração. Mas sua luz é gigante e agora brilha muito mais forte!", continuou.

"Gugu continua a motivar em nós os bons e dignos sentimentos. Minha família e eu agradecemos o carinho e as palavras de conforto de milhares de pessoas, seu público, amigos, colegas, familiares! Que todos estejam em paz!"