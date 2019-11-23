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Apresentador Gugu Liberato morre aos 60 anos

Família divulgou nota oficial confirmando a morte do jornalista e apresentador. Ele estava internado desde quarta-feira (20), quando sofreu uma queda em casa e bateu a cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 22:15

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 22:15

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @betinho_freire81
O apresentador e jornalista Gugu Liberato morreu aos 60 anos em Orlando, nos EUA. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (22) pela família por meio de nota oficial. O apresentador estava internado desde quarta-feira (20), quando sofreu uma queda em casa e bateu a cabeça. Como teve morte cerebral, a família vai atender um desejo dele e decidiu doar os órgãos do apresentador. Leia na íntegra a nota de falecimento:

NOTA DE FALECIMENTO

 Este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato (Gugu Liberato), aos 60 anos, em Orlando, Florida, Estados Unidos. 

Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro. 

Ele sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de quatro metros quando fazia um reparo no ar condicionado instalado no sótão. Foi prontamente socorrido pela equipe de resgate e admitido no Orlando Health Medical Center, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva, acompanhado pela equipe médica local. 

Na admissão deu entrada em escala de *Glasgow de 3 e os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação foi constatada a ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo Prof. Dr. Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante de sua mãe Maria do Céu, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo. 

Ainda não temos detalhes sobre o traslado para o Brasil. Informações sobre velório e sepultamento serão passadas assim que tudo estiver definido. 

Ele deixa três filhos, João Augusto de 18 anos e as gêmeas Marina e Sophia de 15 anos. 

Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos. 

Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças - que são muitas - e a certeza que Deus recebe agora um filho querido, e o céu ganha uma estrela que emana luz e paz. 

 Familiares e funcionários 

São Paulo, 22 de novembro de 2019

* Escala Glasgow de 3 - usada para medir a consciência e a evolução das lesões cerebrais em um paciente.

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Duas semanas antes de morrer, Gugu foi alvo de fake news na internet

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